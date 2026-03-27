Переселенці з Торецької громади можуть звернутися до фахівців соцзахисту у хабах: графік прийому

Ганна Назарова
З 30 по 1 квітня у хабах Торецької громади прийматимуть фахівці управління соціального захисту населення. Особисто можна потрапити на прийом у Києві, Дніпрі, Кременчуці.

 

Про прийом повідомили у Торецькій ВА.

Фахівці управління соціального захисту населення Торецької МВА прийматимуть на базі гуманітарних хабів громади.

  • Гуманітарний простір “Центр життєстійкості Торецької  громади”

Адреса: Київ, вул. Вишгородська, 67.

Графік прийому: 31 березня,  1 квітня, 3 квітня з 10:00 до 14:00. 

  • Культурний простір Торецької міської територіальної громади 

Адреса: Дніпро, пр. Лесі Українки, 55.

Графік прийому: 30 березня – 3 квітня з 9:00 до 14:00.

  • Центр підтримки мешканців Торецької громади 

Адреса: Кременчук, вул. Академіка Маслова, 8.

Графік прийому: 30 березня – 3 квітня з 10:00 до 14:00.

Отримати консультації можна за номером телефону (099)611-89-54 у робочі  дні з 9:00 до 15:00.

Нагадаємо, Авдіївський ЦНАП відновив реєстрацію місця проживання з квітня 2026 року.

