Переселенці з Торецької громади можуть звернутися до фахівців соцзахисту у хабах: графік прийому

Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

З 30 по 1 квітня у хабах Торецької громади прийматимуть фахівці управління соціального захисту населення. Особисто можна потрапити на прийом у Києві, Дніпрі, Кременчуці.

Про прийом повідомили у Торецькій ВА.

Фахівці управління соціального захисту населення Торецької МВА прийматимуть на базі гуманітарних хабів громади.

Гуманітарний простір “Центр життєстійкості Торецької громади”

Адреса: Київ, вул. Вишгородська, 67.

Графік прийому: 31 березня, 1 квітня, 3 квітня з 10:00 до 14:00.

Культурний простір Торецької міської територіальної громади

Адреса: Дніпро, пр. Лесі Українки, 55.

Графік прийому: 30 березня – 3 квітня з 9:00 до 14:00.

Центр підтримки мешканців Торецької громади

Адреса: Кременчук, вул. Академіка Маслова, 8.

Графік прийому: 30 березня – 3 квітня з 10:00 до 14:00.

Отримати консультації можна за номером телефону (099)611-89-54 у робочі дні з 9:00 до 15:00.

Нагадаємо, Авдіївський ЦНАП відновив реєстрацію місця проживання з квітня 2026 року.