Переселенці з Волноваського району зможуть 16 вересня безкоштовно поспілкуватися з юристом: де саме

Прийом громадян. фото: Pexels

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У середу, 16 вересня, у столичному центрі підтримки ВПО Волноваського району “Пліч-о-пліч” юрист благодійного фонду “Право на захист” проведе юридичну консультацію для ВПО, які мешкають у Києві та Київській області. Долучитися до зустрічі зможуть вихідці із громад Волноваського району Донеччини.

Про це повідомили у пресслужбі центру “Пліч-о-пліч”.

Фахівець фонду роз’яснить переселенцям їхні права та надасть відповіді на питання, які стосуються права. Спілкування триватиме протягом двох годин, від 10:00 по 12:00.

Зустріч відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Поліська, 28.

Додатково організатори попередили, що у разі оголошення тривоги прийом не відбудеться.

Нагадаємо, мешканці Донецької області, які втратили або ж пошкодили свій паспорт-книжечку, можуть звернутися до благодійників — вони допоможуть його відновити та покриють витрати. Також охочі зможуть замінити документ на ID-картку. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як звернутися по таку безоплатну послугу.