Втратили або пошкодили паспорт? Благодійники допоможуть його відновити та покриють витрати: куди звертатися

Пошкоджений паспорт. Ілюстративне фото: ДП "Документ"

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Мешканці Донецької області, які втратили або ж пошкодили свій паспорт-книжечку, можуть звернутися до благодійників — вони допоможуть його відновити та покриють витрати. Також охочі зможуть замінити документ на ID-картку. Розповідаємо, як звернутися по таку безоплатну послугу.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомили у громадській організації “Елеос-Україна”.

Хто може звернутися

Там зазначили, що звертатися можна у разі втрати паспорта, його пошкодження, відсутності окремих сторінок або якщо частину даних уже складно прочитати. Допомогу можуть отримати й ті, хто має чинний документ, але хоче замінити його на ID-картку.

“Паспорт-книжечка може бути втрачений, пошкоджений або настільки зношений, що ним уже складно користуватися. Часто проблема проявляється саме тоді, коли документ терміново потрібен: у лікарні, державній установі чи для оформлення іншої послуги. Якщо сторінки пошкоджені, частини паспорта немає або дані важко прочитати, документ можуть не прийняти, поки людина не оформить ID-картку”, — зазначають в організації.

За їхніми словами, про допомогу просять жителі Донецької області, які нині перебувають у різних регіонах України. Дехто живе в інших областях, частина людей перебуває за кордоном. Тому значна частина консультацій та підготовки документів відбувається дистанційно — як зручно людям.

Як оформлюють ID-картку та покривають витрати на її виготовлення

Спочатку людина звертається до юристки “Елеос-Україна” та описує свою ситуацію. Фахівчиня пояснює, які документи потрібно підготувати та що робити далі.

Після цього заявник обирає зручний для себе підрозділ Державної міграційної служби та записується на прийом. Це особливо важливо для людей, які зараз живуть далеко від Донеччини: повертатися в область для цього не потрібно, зазначають в організації.

Після запису людина повідомляє юристці дату та підрозділ ДМС, до якого планує звертатися та надсилає фото наявних документів. Після цього команда організовує оплату адміністративного платежу безпосередньо до установи.

Заявник отримує квитанцію й у визначений день звертається до підрозділу служби, де вже безпосередньо оформлює ID-картку.

Взяти участь у програмі можна за цим посиланням. Консультації надає юристка “Елеос-Україна” Анастасія Гетьман за номером: +38 (093) 814-28-45.

Нагадаємо, сервісний центр Українського Червоного Хреста у Дніпрі розширює напрямки спеціальностей, за якими переселенці можуть опанувати нову професію. З жовтня там відкриють набір на напрямки логістики та підприємницької діяльності, а цього місяця — стартує навчання з 3D-візуалізації.