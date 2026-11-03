Переселенці з Волноваської громади можуть отримати 15 тис грн на дрова: куди звертатися | Вільне Радіо

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Допомогу на опалювальний сезон можуть отримати волновасці, які живуть у будинках з пічним опаленням. Це разова виплата на родину — 15 тис. грн. Подати заявку можна до 15 грудня.

Про можливість журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Волноваської МВА Івана Лубінця.

Допомога передбачена для волновасців зі статусом ВПО, які проживають у будинку лише з пічним опаленням.

У першу чергу матеріальну допомогу надають заявникам із пільгових категорій:

родинам, у складі яких є люди з інвалідністю;

багатодітним родинам;

дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям;

одиноким матерям чи одиноким батькам, які не перебувають у шлюбі або другий з батьків помер;

ветеранам війни та членам їхніх родин, сім’ям загиблих (померлих) ветеранів і військових;

переселенцям, старшим за 65 років.

Подати заяву необхідно до ЦНАПу Волноваської громади, надіславши на електронну пошту [email protected]. До заяви потрібно додати сканкопії таких документів:

паспорт заявника та всіх членів домогосподарства;

довідки ІПН;

витяг з реєстру територіальної громади, про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);

довідка ВПО;

довідка про наявність у домогосподарстві пічного опалення та відсутності альтернативних джерел опалення, видана уповноваженим представником органу місцевого самоврядування за місцем фактичного проживання заявника не пізніше ніж за місяць до дати звернення;

документи, що підтверджують належність заявника або членів його сім’ї, до пільгових категорій;

реквізити розрахункового рахунку.

Розглядають заявку на виплату протягом місяця з дати її подання.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

(066)364-94-00;

(095)888-63-48.

Раніше ми розповідали, що 6 листопада переселенці з Волноваського району можуть отримати безоплатні юридичні консультації у Полтаві.