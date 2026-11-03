Переселенці з Волноваської громади можуть отримати 15 тис грн на дрова: куди звертатися | Вільне Радіо

Допомога передбачена для волновасців зі статусом ВПО, які проживають у будинку лише з пічним опаленням.
У першу чергу матеріальну допомогу надають заявникам із пільгових категорій:
родинам, у складі яких є люди з інвалідністю;
багатодітним родинам;
дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям;
одиноким матерям чи одиноким батькам, які не перебувають у шлюбі або другий з батьків помер;
ветеранам війни та членам їхніх родин, сім’ям загиблих (померлих) ветеранів і військових;
переселенцям, старшим за 65 років.
Подати заяву необхідно до ЦНАПу Волноваської громади, надіславши на електронну пошту [email protected]. До заяви потрібно додати сканкопії таких документів:
паспорт заявника та всіх членів домогосподарства;
довідки ІПН;
витяг з реєстру територіальної громади, про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);
довідка ВПО;
довідка про наявність у домогосподарстві пічного опалення та відсутності альтернативних джерел опалення, видана уповноваженим представником органу місцевого самоврядування за місцем фактичного проживання заявника не пізніше ніж за місяць до дати звернення;
документи, що підтверджують належність заявника або членів його сім’ї, до пільгових категорій;
реквізити розрахункового рахунку.
Розглядають заявку на виплату протягом місяця з дати її подання.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: