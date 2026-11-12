Переселенці зі Старомлинівської громади можуть звернутись до керівництва: графік прийому до кінця 2026 році | Вільне Радіо

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У листопаді й грудні заступник сільського голови Старомлинівки Олександр Донченко проводитиме особисті прийоми. Також зв’язатися з посадовцем можна за телефоном гарячої лінії.
Графік журналісти Вільного Радіо дізнались з розпорядження заступника Старомлинівської сільського голови Олександра Донченка.
Потрапити на особистий прийом можна за попереднім записом. Місце проведення повідомляють зареєстрованим старомлинівцям. А самі зустрічі тривають з 10:00 до 12:00 кожну першу та третю середу місяця:
У ці ж дати з 14:00 до 16:00 Олександр Донченко консультуватиме жителів Старомлинівської громади телефоном за номером (095) 894-89-02.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як жителі Старомлинівської громади можуть звернутися до очільниці місцевої військової адміністрації Альони Лєвтєрової.