Переселенці зі Старомлинівської громади не мають гострої проблеми з роботою, але потребують гуманітарної допомоги, — голова ВА

Після російської окупації Старомлинівської сільської громади в березні 2022 року близько чверті її жителів виїхали на підконтрольну територію України. На новому місці вони потребують підтримки від керівництва громади, найбільше — гуманітарної й адміністративної.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіла начальниця Старомлинівської сільської ВА Альона Лєвтєрова.

З близько 7 500 тисяч жителів Старомлинівської громади на підконтрольну територію України виїхали 1 822 людини. За словами Альони Лєвтєрової, керівництво громади постійно намагається тримати з ними зв’язок. З будь-яких питань жителі громади можуть звертатися до військової адміністрації за телефоном (095)894-89-02.

“Телефони наших спеціалістів не закриті. Вони доступні й актуальні. До того ж працює гаряча лінія для зв’язку з населенням, діє телеграм-канал, де є можливість коментувати, ставити питання. Ми вчасно реагуємо на коментарі в соцмережах і закриваємо всі проблемні питання, які можуть виникати у наших людей”, — каже очільниця Старомлинівської громади.

Найчастіше переселенці з громади звертаються по допомогу щодо оформлення документів, зокрема витягу з реєстру територіальної громади. Актуальною для них залишається компенсація за зруйноване майно, але це питання для ВПО з окупованих територій досі не врегульоване.

Також жителі громади часто звертаються по гуманітарну допомогу. Її вони можуть отримати в центрах підтримки ВПО Волноваського району, а також у хабах громад, з якими Старомлинівська громада підписала меморандуми. Нещодавно такий уклали стосовно гуманітарних центрів “ЯМаріуполь”.

“Найбільше наших переселенців перебувають у Києві, Дніпрі й Запоріжжі. У всіх цих населених пунктах діють центри підтримки ВПО Волноваського району. Крім того, наша громада повністю опікується центром підтримки ВПО в Кривому Розі, де наші спеціалісти працюють з усіма ВПО Донецької області”, — розповіла Альона Лєвтєрова.

На базі центру підтримки ВПО в Кривому Розі працює Центр дитячої та юнацької творчості Старомлинівської громади. Там заняття з дітьми проводять офлайн. Також громаді вдалося зберегти роботу однієї школи — Керменчицької. Освіту в ній школярі здобувають у дистанційному форматі.

Натомість комунальні підприємства, які діяли на території Старомлинівської громади до 2022 року, довелося закрити. Якщо в центрах підтримки переселенців виникне потреба в їхніх послугах, у подальшому деякі з них можуть поновити роботу, але наразі таких планів немає.

“Три роки громада фактично не діяла, бо не виїхав сільський голова й секретар сільської ради. Дуже обмежені повноваження були у заступника, тож зберегти щось на той момент було важко. Наразі робота комунальних підприємств призупинена, там немає жодного працівника”, — пояснила Альона Лєвтєрова.

Попри закриття підприємств і вимушений переїзд жителів громади, проблеми з працевлаштуванням у переселенців немає. Принаймні запитів щодо такої допомоги її керівництво не отримувало.

“Ми постійно працюємо з центром зайнятості, його працівники завжди надають консультації людям за їхнім бажанням. Ми влаштовуємо зустрічі з фахівцями на базі центрів підтримки, якщо є запити. Наразі я не можу сказати, що серед населення саме нашої громади є така проблема. Принаймні за працевлаштуванням до нас не зверталися”, — прокоментувала посадовиця.

Нагадаємо, на основі інформації від Донецької ОВА журналісти Вільного Радіо розробили загальну мапу центрів підтримки переселенців з Донеччини по всій Україні. Дані там постійно оновлюються.