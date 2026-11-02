 Переселенцям Добропільської громади пропонують юридичні консультації у Києві 3 листопада: як долучитися
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Переселенцям Добропільської громади пропонують юридичні консультації у Києві 3 листопада: як долучитися

Богдан Комаровський
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Благодійний фонд “Право на захист” надасть 3 листопада безоплатні юридичні консультації для переселенців Добропільської громади, які наразі проживають у Києві та області. Фахівці нададуть допомогу з питань компенсацій за зруйноване житло, оформлення документів та соціальних виплат.

Про це повідомили у Добропільській МВА.

Юридичну допомогу надаватимуть фахівці благодійного фонду “Право на захист”. Найближча дата безоплатної консультації — 3 листопада, з 11 до 14:00. Звернутися можна з такими запитами:

  • компенсація за зруйноване житло;
  • житлові сертифікати;
  • відновлення документів;
  • питання ВПО;
  • соціальних і пенсійних виплат;
  • спадкові справи.

Зустріч проведуть на базі Центру підтримки ВПО “Добропільщина — сила єднання” за адресою: м. Київ, пров. Приладний, 2А.

Нагадаємо, наприкінці жовтня комісія розглянула 323 заяви жителів Добропілля та Білицького щодо компенсації за зруйноване житло. За 291 заявою власники нерухомості отримають сертифікат на нове житло. Ще за 12 заявами відмовили у компенсації через невідповідність наданих даних. Повний перелік адрес публікуємо нижче.

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