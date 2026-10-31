У Добропіллі та Білицькому ще 291 заявник отримає сертифікат за зруйноване житло (перелік адрес)

Зруйнований будинок у Добропіллі, 2025 рік. Архівне фото: Вільне Радіо

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30 жовтня 2026 року комісія розглянула 323 заяви жителів Добропілля та Білицького щодо компенсації за зруйноване житло. За 291 заявою власники нерухомості отримають сертифікат на нове житло. Ще за 12 заявами відмовили у компенсації через невідповідність наданих даних. Повний перелік адрес публікуємо нижче.

Про компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії від 30 жовтня 2026 року з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій при Добропільській міській військовій адміністрації. Зокрема її отримають мешканці таких будинків:

№36 по вулиці Банковій у Добропіллі;

№26 по вулиці Гагаріна у Добропіллі;

№32 по вулиці Гагаріна у Добропіллі;

№30 по вулиці Гагаріна у Добропіллі;

№32 по вулиці Гагаріна у Добропіллі;

№34 по вулиці Залізничній у Добропіллі;

№23 по вулиці Івана Франка у Добропіллі;

№27 по вулиці Івана Франка у Добропіллі;

№29 по вулиці Івана Франка у Добропіллі;

№37 по вулиці Івана Франка у Добропіллі;

№14 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№30 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№33 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№34 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№36 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№39 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№43 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№45 по вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

№22 по вулиці Котляревського у Добропіллі;

№24 по вулиці Котляревського у Добропіллі;

№26 по вулиці Котляревського у Добропіллі;

№31 по вулиці Котляревського у Добропіллі;

№33а по вулиці Котляревського у Добропіллі;

№35 по вулиці Котляревського у Добропіллі;

№37 по вулиці Котляревського у Добропіллі;

№20 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№23 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№27 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№29 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№31 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№39 по вулиці Незалежності у Добропіллі;

№15 по вулиці Ременного у Добропіллі;

№15 по вулиці Театральній у Добропіллі;

№63 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№115 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№117 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№119 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№127 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№3 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№6 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№8 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№13 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№15 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№25 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№32 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№37 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№39 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

№7 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№8 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№10 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№11 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№12 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№16 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№17 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№18 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№28 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№29 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№31 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№32 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

№1 на проспекті Шевченка у Добропіллі;

№3 на проспекті Шевченка у Добропіллі;

№4 на проспекті Шевченка у Добропіллі;

№12 на проспекті Шевченка у Добропіллі;

№13 на проспекті Шевченка у Добропіллі;

№18 на проспекті Шевченка у Добропіллі;

№48 по вулиці Донецькій у Білицькому;

№1 у провулку Вільному в Білицькому;

№5 по вулиці Романа Шухевича у Білицькому;

№10 по вулиці Харківській у Білицькому;

№21 по вулиці Харківській у Білицькому;

№20 по вулиці Шкільній у Водянському;

№23 по вулиці Івана Котляревського у Добропіллі;

№28 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№36 по вулиці Гагаріна у Добропіллі;

№13 по вулиці Театральній у Добропіллі;

№8 по вулиці Театральній у Добропіллі;

№33 на проспекті Перемоги у Добропіллі;

№27 по вулиці Харківській у Білицькому;

№41 по вулиці Праці у Білицькому.

Крім цього, посадовці заявили, що погодили компенсаційні сертифікати за знищені приватні будинки у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Світлому та Чернігівці. Однак, адрес не уточнили.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами:

‪+38 (075) 112-69-01;

+38 (075) 112-69-02;

+38 (075) 112-69-03.

Нагадаємо, протягом жовтня 2026 року українські захисники з 1-го корпусу НГУ “АЗОВ” знищили 5017 росіян, ще 1820 дістали поранень, а 6 взяли в полон. Журналісти Вільного Радіо розповідали, скільки техніки російської армії знищили за цей місяць на Добропільському напрямку.