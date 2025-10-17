Обігрівач. Іллюстративне фото: DepositPhotos

Управління соцзахисту Бахмутської міськради збирає заяви на матеріальну допомогу від жителів громади, що нині живуть в інших регіонах. Її коштом вони зможуть повністю або частково покрити вартість електроприладів для обігріву, куплених після 1 січня 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі Бахмутської міської ради.

Допомогу переселенцям із громади надають одноразово. Її розмір дорівнює фактичній ціні електроприладу, але не більше ніж 2 000 гривень на одне домогосподарство (за адресою проживання, зазначеною в довідці ВПО). Отримати компенсацію можна за масляні радіатори, електричні конвектори, інфрачервоні обігрівачі, керамічні панелі та тепловентилятори.

Щоб оформити допомогу, потрібні такі документи:

заява на компенсацію в довільній формі;

оригінал документа, який підтверджує покупку електроприладу (фіскальний чек або податкова накладна, що містять інформацію про товар, а також ціну, дату та місце його покупки);

копія паспорта з інформацією про адресу реєстрації;

копія ідентифікаційного коду;

копія довідки ВПО;

копія документа з реквізитами банківського рахунку заявника.

Копії документів необхідно завірити: написати на них “Копія вірна”, зазначити дату, прізвище та ініціали заявника й підписати.

Увесь пакет документів заявник має надіслати своїм коштом до відділення “Нової пошти” №30 у Дніпрі. Отримувачем треба вказати Ольгу Баранову й зазначити номер телефону: (099)713-39-80.

Документи прийматимуть до 15 квітня 2026 року. Заяви переселенців із громади розглядатимуть протягом 15 днів після отримання.

Додаткову інформацію про матеріальну допомогу можна дізнатися за номерами:

(095)498-76-15 — гаряча лінія Бахмутської міської ВА,

(099)713-39-80 — управління соціального захисту населення.

Нагадаємо, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що Донецька область на 99% готова до опалювального сезону. В регіоні працюватимуть “пункти незламності”. Також людей забезпечують дровами та буржуйками.