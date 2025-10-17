Підтримайте Вільне Радіо
Управління соцзахисту Бахмутської міськради збирає заяви на матеріальну допомогу від жителів громади, що нині живуть в інших регіонах. Її коштом вони зможуть повністю або частково покрити вартість електроприладів для обігріву, куплених після 1 січня 2024 року.
Про це повідомили у пресслужбі Бахмутської міської ради.
Допомогу переселенцям із громади надають одноразово. Її розмір дорівнює фактичній ціні електроприладу, але не більше ніж 2 000 гривень на одне домогосподарство (за адресою проживання, зазначеною в довідці ВПО). Отримати компенсацію можна за масляні радіатори, електричні конвектори, інфрачервоні обігрівачі, керамічні панелі та тепловентилятори.
Щоб оформити допомогу, потрібні такі документи:
Копії документів необхідно завірити: написати на них “Копія вірна”, зазначити дату, прізвище та ініціали заявника й підписати.
Увесь пакет документів заявник має надіслати своїм коштом до відділення “Нової пошти” №30 у Дніпрі. Отримувачем треба вказати Ольгу Баранову й зазначити номер телефону: (099)713-39-80.
Документи прийматимуть до 15 квітня 2026 року. Заяви переселенців із громади розглядатимуть протягом 15 днів після отримання.
Додаткову інформацію про матеріальну допомогу можна дізнатися за номерами:
Нагадаємо, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що Донецька область на 99% готова до опалювального сезону. В регіоні працюватимуть “пункти незламності”. Також людей забезпечують дровами та буржуйками.