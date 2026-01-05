Юридичні консультації. Ілюстративне фото: Pixabay

У вівторок, 6 січня, у Києві юристи БФ “Право на захист” надаватимуть безкоштовні юридичні консультації мешканцям Добропільської міської територіальної громади, які нині проживають у столиці. На спілкування заклали три години.

Про це повідомили у пресслужбі Добропільської міської військової адміністрації.

Консультації проходитимуть з 11:00 до 14:00 на базі центру життєстійкості “Мангуш” за адресою: вул. Володимира Турця, 4, м. Київ. Юристи надаватимуть правову допомогу з питань, які пов’язані із майновими, соціальними та адміністративними правами:

компенсація за пошкоджене або зруйноване житло;

подання повідомлень і заяв на компенсацію, реєстрація прав у ДРРП;

отримання та використання житлових сертифікатів;

відновлення правовстановлюючих документів на нерухомість;

оскарження рішень держреєстраторів;

відновлення втрачених документів (паспорт, трудова, дипломи, свідоцтва тощо);

взяття на облік ВПО та оскарження відмов УСЗН;

пенсійні питання та одноразові виплати;

захист спадкових прав;

інші правові питання.

Юристи працюватимуть із переселенцями із Добропільської громади в очному форматі.

Нагадаємо, 2 січня профільна комісія про Добропільській міській ВА опрацювала 111 звернень від мешканців Добропілля, Білицького та Водянського щодо відшкодувань за знищене житло. 64 заявникам ухвалили рішення про видачу житлових сертифікатів, у семи випадках — визнали будинки пошкодженими, а не знищеними, а ще щодо 40 заяв рішення попереду, адже комісії потрібно зібрати більше даних. Журналісти Вільного Радіо надали, яких стосуються ці рішення.