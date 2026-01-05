Підтримати
Переселенцям із Добропільської громади у Києві 6 січня надаватимуть юридичні консультації: як отримати

В'ячеслав Попович
У вівторок, 6 січня, у Києві юристи БФ “Право на захист” надаватимуть безкоштовні юридичні консультації мешканцям Добропільської міської територіальної громади, які нині проживають у столиці. На спілкування заклали три години.

 

Про це повідомили у пресслужбі Добропільської міської військової адміністрації.

Консультації проходитимуть з 11:00 до 14:00 на базі центру життєстійкості “Мангуш” за адресою: вул. Володимира Турця, 4, м. Київ. Юристи надаватимуть правову допомогу з питань, які пов’язані із майновими, соціальними та адміністративними правами:

  • компенсація за пошкоджене або зруйноване житло;
  • подання повідомлень і заяв на компенсацію, реєстрація прав у ДРРП;
  • отримання та використання житлових сертифікатів;
  • відновлення правовстановлюючих документів на нерухомість;
  • оскарження рішень держреєстраторів;
  • відновлення втрачених документів (паспорт, трудова, дипломи, свідоцтва тощо);
  • взяття на облік ВПО та оскарження відмов УСЗН;
  • пенсійні питання та одноразові виплати;
  • захист спадкових прав;
  • інші правові питання.

Юристи працюватимуть із переселенцями із Добропільської громади в очному форматі.

Нагадаємо, 2 січня профільна комісія про Добропільській міській ВА опрацювала 111 звернень від мешканців Добропілля, Білицького та Водянського щодо відшкодувань за знищене житло. 64 заявникам ухвалили рішення про видачу житлових сертифікатів, у семи випадках — визнали будинки пошкодженими, а не знищеними, а ще щодо 40 заяв рішення попереду, адже комісії потрібно зібрати більше даних. Журналісти Вільного Радіо надали, яких стосуються ці рішення.

