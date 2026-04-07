Переселенцям із Волноваського району в Києві та області нададуть юридичні консультації 8 квітня

У Києві в середу, 8 квітня, проведуть юридичну консультацію для переселенців із населених пунктів Волноваського району Донецької області. Доєднатися до неї зможуть ті ВПО, які знайшли прихисток у столиці та Київській області.

Про це повідомили у пресслужбі центру підтримки ВПО Волноваського району “Пліч-о-пліч”.

Захід проведе юрист Благодійного фонду “Право на захист” у столичному центрі підтримки ВПО “Пліч-о-пліч”. Він розташований у будинку №28 на вулиці Поліській у Києві.

На спілкування з юристом переселенці матимуть дві години: консультація триватиме з 10:00 по 12:00.

Нагадаємо, протягом березня 2026 року з Донеччини спільними зусиллями влади та інших учасників вдалося евакуювати приблизно 9330 цивільних мешканців. Для поточного року ця цифра є рекордною, вона понад у півтора раза переважає показники січня.