Переселенцям Комарської громади на Дніпропетровщині пропонують грошову підтримку: як отримати

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Переселенцям з Комарської громади, які нині мешкають у Дніпропетровській області, пропонують фінансову підтримку від благодійників. Нині вони відкрили попередню реєстрацію на таку допомогу. Хто та як може її отримати — розповідаємо далі.

Про це повідомили на сторінці Комарської сільської військової адміністрації.

Там розповіли, що благодійники з Global Empowerment Mission відкрили попередню реєстрацію на отримання грошової підтримки для вихідців з Комарської громади, які нині мешкають у Дніпропетровській області. Ця допомога розрахована на пільгові категорії, зокрема: