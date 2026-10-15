 Переселенцям Комарської громади на Дніпропетровщині пропонують грошову підтримку: як отримати
Підтримати
RU
Крамничка Підтримати

Переселенцям Комарської громади на Дніпропетровщині пропонують грошову підтримку: як отримати

Богдан Комаровський
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Переселенцям з Комарської громади, які нині мешкають у Дніпропетровській області, пропонують фінансову підтримку від благодійників. Нині вони відкрили попередню реєстрацію на таку допомогу. Хто та як може її отримати — розповідаємо далі.

Про це повідомили на сторінці Комарської сільської військової адміністрації.

Там розповіли, що благодійники з Global Empowerment Mission відкрили попередню реєстрацію на отримання грошової підтримки для вихідців з Комарської громади, які нині мешкають у Дніпропетровській області. Ця допомога розрахована на пільгові категорії, зокрема:

  • люди літнього віку та пенсіонери 60+;
  • люди з інвалідністю I, II та III груп;
  • люди з інвалідністю
  • діти з інвалідністю;
  • багатодітні сімʼї;
  • одинокі батьки;
  • опікуни;
  • сімʼї загиблих;
  • сімʼї зниклих безвісти;
  • родини людей, які перебувають у полоні;
  • мешканці, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Серед вимог на таке фінансування — не отримувати грошову допомогу замість продуктових наборів від Благодійного фонду GEM. Також просять мати дебетову картку в банку “ПУМБ”.

Залишити заявку на попередню реєстрацію можна за цим посиланням. Форма не гарантує отримання підтримки: після її заповнення з вами звʼяжеться спеціаліст та назначить час і місце для подання повного пакета документів.

Нагадаємо, Комарська громада планує організувати дві туристичні подорожі для 43 дітей і молодих людей. Наприкінці жовтня та на початку листопада вони мають відвідати Закарпаття і Львівщину. На поїздки разом із чотирма супроводжувачами передбачили 680 тисяч гривень із місцевого бюджету. Наразі для організації подорожей шукають підрядників.

 

Додати Вільне Радіо як бажане джерело в Google
Завантажити ще...