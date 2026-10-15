Переселенцям Комарської громади на Дніпропетровщині пропонують грошову підтримку: як отримати

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Переселенцям з Комарської громади, які нині мешкають у Дніпропетровській області, пропонують фінансову підтримку від благодійників. Нині вони відкрили попередню реєстрацію на таку допомогу. Хто та як може її отримати — розповідаємо далі.
Про це повідомили на сторінці Комарської сільської військової адміністрації.
Там розповіли, що благодійники з Global Empowerment Mission відкрили попередню реєстрацію на отримання грошової підтримки для вихідців з Комарської громади, які нині мешкають у Дніпропетровській області. Ця допомога розрахована на пільгові категорії, зокрема:
Серед вимог на таке фінансування — не отримувати грошову допомогу замість продуктових наборів від Благодійного фонду GEM. Також просять мати дебетову картку в банку “ПУМБ”.
Залишити заявку на попередню реєстрацію можна за цим посиланням. Форма не гарантує отримання підтримки: після її заповнення з вами звʼяжеться спеціаліст та назначить час і місце для подання повного пакета документів.
Нагадаємо, Комарська громада планує організувати дві туристичні подорожі для 43 дітей і молодих людей. Наприкінці жовтня та на початку листопада вони мають відвідати Закарпаття і Львівщину. На поїздки разом із чотирма супроводжувачами передбачили 680 тисяч гривень із місцевого бюджету. Наразі для організації подорожей шукають підрядників.