Комарська громада планує подорожі для дітей на Закарпаття та Львівщину: вартість і програма

Закарпаття. Ілюстративне фото: Depositphotos

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Комарська громада з Донеччини планує організувати дві туристичні подорожі для 43 дітей і молодих людей. Наприкінці жовтня та на початку листопада вони мають відвідати Закарпаття і Львівщину. На поїздки разом із чотирма супроводжувачами передбачили 680 тисяч гривень із місцевого бюджету. Наразі для організації подорожей шукають підрядників.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з двох тендерів, які відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Комарської сільської ради оприлюднив на сайті публічних закупівель Prozorro.

Куди планують відправити дітей і молодь Комарської громади

Обидві подорожі організовують у межах місцевої програми утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026–2028 роки. Їхня мета — познайомити дітей і молодь із культурою, природою, історією та традиціями різних регіонів України.

Перша закупівля стосується семиденної подорожі “Дива Закарпаття”, яку запланували на 23–29 жовтня. У ній мають взяти участь 23 дітей і молодих людей та двоє супроводжувачів.

Група вирушить автобусом із Дніпра до Мукачева. Програма передбачає п’ять днів перебування на Закарпатті та чотири ночівлі.

За цей час учасники мають відвідати село Колочава, водоспад Шипіт, Мукачівський замок, термальні басейни Берегова та озеро Синевир. Також у програмі — підйом на гору Гимба, прогулянки Карпатами, відвідування контактних зоопарків, ферм і сироварні.

Для групи передбачили проживання в готелях, триразове харчування протягом п’яти днів перебування, автобусні перевезення, екскурсійний супровід, вхідні квитки та медичне страхування. Після завершення подорожі учасників мають повернути до Дніпра.

Друга закупівля — на організацію поїздки до Львівської області з 31 жовтня до 4 листопада. У ній планують участь 20 дітей і молодих людей та двох супроводжувачів.

Подорож триватиме п’ять днів, із яких три група проведе на Львівщині. Учасники матимуть дві ночівлі в готелі.

У Львові для них запланували екскурсію-квест містом, прогулянки історичними вулицями та відвідування підземель. Також група має побувати в Буську, де познайомиться з місцевими архітектурними пам’ятками.

Окремий день присвятять замкам Львівщини. Діти й молодь відвідають Олеський, Підгорецький та Золочівський замки. Крім того, у програмі є екскурсія до Центру космічних досліджень та зв’язку поблизу Золочева.

Як і в першій подорожі, організатор має забезпечити транспорт із Дніпра та назад, проживання, харчування, екскурсії, квитки до туристичних об’єктів і медичне страхування.

В обох випадках додаткові особисті витрати, зокрема на сувеніри та покупки, у вартість послуг не входять.

Скільки коштуватимуть дві подорожі

На організацію поїздки до Закарпаття в місцевому бюджеті передбачили 400 тисяч гривень. Очікувана вартість закупівлі на Prozorro становить 333,33 тисячі гривень без ПДВ. На подорож до Львівщини запланували 280 тисяч гривень. Очікувана вартість тендера — 233,33 тисячі гривень без ПДВ.

Загалом на обидві поїздки громада передбачила 680 тисяч гривень. За ці кошти планують організувати відпочинок для 43 дітей і молодих людей та чотирьох супроводжувачів.

Якщо розділити заплановані суми на всіх учасників, включно із супроводжувачами, одна поїздка на Закарпаття обійдеться в середньому у 16 тисяч гривень на людину, а на Львівщину — приблизно у 12,7 тисячі гривень.

Обидва тендери оголосили 29 вересня. Пропозиції від потенційних організаторів прийматимуть до 15 жовтня 2026 року. Після визначення переможців і укладення договорів остаточна вартість послуг може змінитися.

Нагадаємо, що покровським школярам у Дніпрі замовили харчування на 1,2 млн грн. За умовами закупівлі, загалом мають надати майже 8 тисяч порцій гарячого харчування.