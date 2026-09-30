Покровським школярам у Дніпрі замовили харчування на 1,2 млн грн: деталі закупівлі

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У Дніпрі планують організувати гаряче харчування для дітей із Покровської громади, які навчаються в евакуйованому НВК №1 Покровської міської ради. Відділ освіти громади оголосив закупівлю послуг їдальні з очікуваною вартістю 1 209 900 гривень без ПДВ.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з електронної системи Prozorro.

У вересні 2026 року НВК №1 Покровської міської ради працює у Дніпрі на вулиці Гоголя, 29. Саме там виконавець має готувати та видавати дітям їжу.

На харчування планують спрямувати 1 209 900 гривень. Із них 840 300 гривень — кошти місцевого бюджету Покровська, 277 260 гривень — субвенція з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти у 2026 році. Ще 92 340 гривень — залишки освітньої субвенції з державного бюджету.

Скільки порцій замовляють

За умовами закупівлі, загалом мають надати 7 882 порції гарячого харчування.

Для учнів 1-4 класів передбачили 1 632 порції, для учнів 5-11 класів — 4 800.

Для дошкільнят передбачили два види харчування: 174 порції дворазового — сніданок та обід — і 1 276 порцій триразового — сніданок, обід та вечеря.

Їжу готуватимуть безпосередньо у школі

Послуги мають організувати за моделлю аутсорсингу. Виконавець повинен готувати страви безпосередньо у приміщенні їдальні та харчоблоку НВК у Дніпрі.

Привозити готову їжу та лише розігрівати її не дозволяється. Для приготування страв виконавець також має використовувати власну бутильовану питну воду відповідно до умов закупівлі.

Під час повітряної тривоги їжу дітям мають видавати в укритті закладу. Для цього передбачили використання одноразового посуду або ланч-боксів.

Меню має відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України №305 та бути погодженим із Держпродспоживслужбою. Зокрема, воно має забезпечувати різноманітне та повноцінне харчування дітей і враховувати їхні вікові потреби. У меню мають бути передбачені необхідна кількість овочів, фруктів, м’яса, риби, яєць, бобових та інших продуктів, а калорійність окремих прийомів їжі має відповідати встановленим нормам. Також документ визначає обмеження щодо використання продуктів із надмірним вмістом солі та цукру, а також окремих напівфабрикатів, газованих та енергетичних напоїв, продуктів із певними харчовими добавками тощо.

Окрім приготування їжі, виконавець має забезпечити харчоблок необхідним обладнанням та працівниками. Зокрема, у штаті мають бути кухарі, контролер якості та інженер-технолог. Також він має компенсувати комунальні витрати закладу.

Коли завершиться закупівля

Закупівлю оприлюднили 18 вересня 2026 року. Подати свої пропозиції учасники можуть до 4 жовтня.

Харчування мають організовувати від моменту укладання договору до кінця грудня 2026 року. Переможця визначатимуть за найнижчою ціною.

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