Для релокованого з Костянтинівки профучилища реконструюють будівлю у Хусті: на роботи передбачили 100 млн грн

Реконструкція будівлі. Ілюстративне фото: Pexels

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Релоковане з Костянтинівки училище оголосило тендер на комплексну реконструкцію приміщення на Закарпатті. Крім внутрішніх робіт, проєкт передбачає утеплення, нові інженерні мережі, котельню та облаштування доступності. Гроші передбачили з місцевого бюджету, а завершити реконструкцію мають до кінця 2028 року.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендера, оприлюдненого на сайті публічних закупівель Prozorro.

Закупівлю оголосив Державний заклад освіти “Костянтинівське вище професійне училище”. Йдеться про реконструкцію адмінбудівлі на вулиці Небесної Сотні, 61 у Хусті. Саме цю адресу в тендерній документації вказують як фактичне місце розташування закладу. Юридично училище залишається зареєстрованим у Костянтинівці на вулиці Торецькій, 142.

На реконструкцію передбачили 100 100 672 гривні з ПДВ. У джерелах фінансування вказали лише місцевий бюджет. У самій закупівлі очікувану вартість зазначили без ПДВ — 83 417 227 гривень.

Водночас загальна кошторисна вартість будівництва за експертним звітом становить 104 078 699 гривень з ПДВ. Різницю в документації пояснюють тим, що до очікуваної вартості цієї закупівлі не включили витрати із загального кошторису будівництва.

Що планують зробити за понад 100 мільйонів гривень

Судячи з технічного завдання, будівлю мають перебудувати комплексно. Частину старих конструкцій спершу демонтують. Зокрема, йдеться про вікна та двері, перегородки, покриття підлоги, частину оздоблення та чотири ґанки.

Після цього у приміщеннях зведуть нові перегородки, частково змінять дверні та віконні отвори, встановлять нові вікна й двері. Фасад утеплять приблизно на 1,6 тисячі квадратних метрів. Також планують утеплити горищне перекриття, зробити гідроізоляцію фундаменту та оновити цоколь.

Зміни передбачили й усередині будівлі. Там мають зробити нову підлогу та стелю, оздобити стіни, реконструювати входи.

Будівлю також планують пристосувати для людей з інвалідністю та інших маломобільних людей. Проєкт включає пандус, адаптований санвузол, поручні, тактильні елементи та три гусеничні сходові підйомники.

Окрема частина реконструкції — інженерні мережі. У будівлі планують облаштувати або оновити водопостачання та каналізацію, опалення, вентиляцію, кондиціонування, електромережі та освітлення. Також передбачені пожежна сигналізація, протипожежний водопровід і відеоспостереження. Зокрема, у документах вказали 26 теплообмінників, 18 електричних водонагрівачів та девʼять зовнішніх блоків систем кондиціонування. Для відеоспостереження планують встановити 16 камер.

Для будівлі також хочуть облаштувати котельню з газовим модульним теплогенератором потужністю 225 кВт. Роботи охоплять і зовнішні мережі — водопровід, каналізацію, електропостачання та тепломережі.

Зміниться й територія навколо будівлі. Зокрема, у проєкті є близько 419 квадратних метрів доріжок і тротуарів.

При цьому в технічних додатках до нинішньої закупівлі журналісти Вільного Радіо не знайшли окремого переліку обладнання для навчально-виробничих майстерень — наприклад, верстатів чи оснащення робочих місць. Немає там і переліку меблів для проживання студентів. Тобто нинішній тендер стосується передусім реконструкції та інженерного облаштування будівлі.

Завершити всі передбачені тендером роботи підрядник має до 24 грудня 2028 року. Наразі підрядника ще не визначили. Пропозиції від учасників прийматимуть до 1 жовтня 2026 року, після чого мають провести аукціон. Тож остаточна сума, за яку виконають реконструкцію, стане відома після завершення закупівлі.

Що відомо про інші закупівлі на ремонт будівлі у Хусті

Раніше Вільне Радіо писало, що Костянтинівське та Краматорське вищі професійні училища окремо оголосили закупівлі на ремонт будівлі та облаштування території за тією ж адресою у Хусті — на вулиці Небесної Сотні, 61. Костянтинівське училище планувало відремонтувати ґанок і частину фасаду та викласти територію тротуарною плиткою, а Краматорське — оновити частину фасаду та благоустрою.

На торги Костянтинівського училища подався один учасник — ТОВ “Будвістапроект”. З ним зрештою уклали договір на 1,9 млн грн з ПДВ. Роботи мають виконати до кінця 2026 року. За даними Опендатабот, компанію зареєстрували у жовтні 2025 року в місті Перечин на Закарпатті, її основний вид діяльності — будівництво житлових і нежитлових будівель. Статутний капітал компанії становить 10 тисяч гривень. За даними фінансової звітності, у 2025 році компанія не мала доходу, а у її штаті був один працівник.

У 2026 році Будвістапроект фігурує лише у двох публічних закупівлях — від Костянтинівського та Краматорського профучилищ. При цьому торги Краматорського вищого професійного училища не відбулися. Тож договір на ці роботи не укладали.

Нагадаємо, релокована лікарня з Костянтинівки планує відремонтувати корпус на Київщині. Там хочуть оновити кабінети й електрику, замінити частину дверей та зробити нову бетонну відмостку. На роботи заклали понад 1,5 млн грн, їх планують завершити до кінця 2026 року.