Переселенцям Покровської громади роздаватимуть гумдопомогу в Камʼянському 5 листопада: хто може отримати

Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Depositphotos

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Переселенців з Покровської громади, які нині мешкають в Камʼянському, запрошують отримати гуманітарну допомогу. Її роздаватимуть вже цього четверга, 5 листопада. Хто може розраховувати на підтримку — читайте далі.

Про це повідомили у Покровській міській військовій адміністрації.

Там розповіли, що допомогу роздаватимуть на базі філіалу управління соцзахисту. Отримати її зможуть визначені категорії переселенців з Покровської громади, зокрема:

багатодітні родини;

люди з інвалідністю І та ІІ груп.



Охочих запрошують 5 листопада з 11 години за адресою: м. Кам’янське, вул. Спортивна, 33.

Посадовці також зазначають, що вони продовжують реєструвати вихідців Покровської громади, які нині мешкають в цьому місті. Це необхідно для формування актуального реєстру переселенців, аби визначити їхні потреби та виявлення людей з-поміж пільгових категорій. Надалі їм також надаватимуть гуманітарну та іншу підтримку.

Деталі щодо цього можна отримати за номером телефону: +38 (095) 399-90-55.

Нагадаємо, з жовтня у Покровській громаді розпочали прийом документів на отримання одноразової матеріальної допомоги на проходження осінньо-зимового періоду. Вихідці можуть отримати одноразову виплату в 10 тисяч гривень.