Допомога в 10 тис. грн для переселенців з Покровська на осінньо-зимовий період: хто та як може отримати у 2026-му

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З жовтня у Покровській громаді розпочали прийом документів на отримання одноразової матеріальної допомоги на проходження осінньо-зимового періоду. Вихідці можуть отримати одноразову виплату в 10 тисяч гривень. Які умови та куди звертатися — читайте далі.
Про це повідомили у Покровській МВА.
Право на одноразову допомогу у 10 тисяч гривень на проходження осінньо-зимового періоду мають певні категорії з-поміж вихідців Покровської громади. До них належать, зокрема:
Також умовою для підтримки є наявність статусу ВПО та фактичне проживання за адресою, зазначеною у довідці. Разом із цим заявник має мешкати у будинку з пічним опаленням без наявності будь-якого іншого альтернативного виду.
Ще один критерій — заявник не повинен отримувати субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого чи рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу. Також людина не має перебувати на повному державному забезпеченні.
Крім того, в охочих отримати допомогу не має бути у власності житлової нерухомості на підконтрольній уряду України території.
Для оформлення допомоги необхідно подати заяву та пакет документів:
Вихідці з Покровської громади можуть подати пакет особисто за адресою: м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 56. Якщо такої можливості немає — надіслати поштою, однак у такому випадку документи потрібно засвідчити особисто підписом, прізвищем та написом “Згідно з оригіналом”.
Заяви приймають до 1 грудня 2026 року. Додаткову інформацію та допомогу можна отримати у місцевого управління соцзахисту за номерами: +38 (095) 399-90-55 та +38 (099) 323-89-99.
Нагадаємо, мешканці Покровської громади, які виїхали до Дніпра, можуть безкоштовно отримати одяг для дорослих у гуманітарному хабі “Ми — Донеччина”. Додаткових вимог до соціального статусу немає, однак із собою потрібно взяти документи.