 Допомога в 10 тис. грн для переселенців з Покровська на осінньо-зимовий період: хто та як може отримати у 2026-му
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Жителі Покровської громади можуть отримати 10 тис. грн допомоги на осінньо-зимовий період: куди звертатися

Богдан Комаровський
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З жовтня у Покровській громаді розпочали прийом документів на отримання одноразової матеріальної допомоги на проходження осінньо-зимового періоду. Вихідці можуть отримати одноразову виплату в 10 тисяч гривень. Які умови та куди звертатися — читайте далі. 

Про це повідомили у Покровській МВА.

Хто може отримати допомогу

Право на одноразову допомогу у 10 тисяч гривень на проходження осінньо-зимового періоду мають певні категорії з-поміж вихідців Покровської громади. До них належать, зокрема:

  • люди з інвалідністю I–II групи;
  • сім’ї, в яких виховують дітей з інвалідністю;
  • малозабезпечені та багатодітні родини, а також сім’ї, які отримують базову соціальну допомогу;
  • сім’ї, в яких виховують дитину, у свідоцтві про народження якої відсутній запис про батька або матір;
  • члени сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти захисників України;
  • люди, віднесені до I категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • дружини або чоловіки померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Також умовою для підтримки є наявність статусу ВПО та фактичне проживання за адресою, зазначеною у довідці. Разом із цим заявник має мешкати у будинку з пічним опаленням без наявності будь-якого іншого альтернативного виду.

Ще один критерій — заявник не повинен отримувати субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого чи рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу. Також людина не має перебувати на повному державному забезпеченні.

Крім того, в охочих отримати допомогу не має бути у власності житлової нерухомості на підконтрольній уряду України території.

Які документи потрібні

Для оформлення допомоги необхідно подати заяву та пакет документів:

  • копія паспорта або іншого документа, що посвідчує людину;
  • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копія документа, що підтверджує належність до відповідної категорії;
  • копія довідки про взяття на облік ВПО;
  • оригінал довідки або акта уповноваженої організації про наявність пічного опалення та відсутність альтернативних джерел опалення;
  • оригінал довідки про перебування або неперебування на обліку в Пенсійному фонді України як отримувача відповідних субсидій або пільг;
  • згода на збір та обробку персональних даних;
  • реквізити особистого поточного рахунку заявника у форматі IBAN.

Вихідці з Покровської громади можуть подати пакет особисто за адресою: м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 56. Якщо такої можливості немає — надіслати поштою, однак у такому випадку документи потрібно засвідчити особисто підписом, прізвищем та написом “Згідно з оригіналом”.

Заяви приймають до 1 грудня 2026 року. Додаткову інформацію та допомогу можна отримати у місцевого управління соцзахисту за номерами: +38 (095) 399-90-55 та +38 (099) 323-89-99.

Нагадаємо, мешканці Покровської громади, які виїхали до Дніпра, можуть безкоштовно отримати одяг для дорослих у гуманітарному хабі “Ми — Донеччина”. Додаткових вимог до соціального статусу немає, однак із собою потрібно взяти документи.

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