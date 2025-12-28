Продуктовий набір. Ілюстративне фото: Укрінформ

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У понеділок, 29 грудня, для мешканців Соледарської міської територіальної громади, які тимчасово проживають у Кам’янському, організують видачу продуктових наборів.

Про це пишуть у Центрі підтримки “Соледар — дорога додому”

Видаватимуть допомогу 29 грудня у з 13:00 до 14:00 у місті Кам’янське.

Отримати продуктові набори зможуть мешканці Соледарської громади, які наразі перебувають у Кам’янському.

З собою необхідно обов’язково мати оригінали документів:

паспорт,

довідку ВПО,

свідоцтво про народження (для дітей).

З усіх додаткових питань можна звертатися за телефоном: 050 065 40 04 (у будні дні з 08:00 до 17:00).

Раніше ми писали детальний матеріал-інструкцію в якому розповідали, яку допомогу та виплати можуть отримати ВПО у 2025 році та як податися.