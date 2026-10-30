ВПО із Білозерської громади просять повідомити про свої потреби в допомозі: як це зробити

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У Білозерській міській військовій адміністрації розпочали анкетування переселенців, які зареєстровані в громаді та виїхали до безпечніших регіонів України, пройти опитування. Відповіді допоможуть оцінити місцевій владі актуальні потреби переселенців, зокрема в гуманітарній допомозі.

Про це повідомили у пресслужбі Білозерської МВА.

У формі опитування респондентів просять вказати свої стать, рік народження, а також поділитися інформацією стосовно кількості членів своєї дитини, зокрема розповісти про наявність дітей.

Окремо потрібно зазначити, чи належить людина або хтось із її рідних до соціально вразливих категорій населення. Серед варіантів — люди з інвалідністю різних груп, багатодітні родини та самотні люди.

Окрема частина анкети стосується гуманітарної допомоги: чи отримує її людина зараз і чи потребує. Серед можливих варіантів — одяг і взуття, постільна білизна, посуд, побутова хімія та харчі.

Пройти опитування можна за посиланням.

Нагадаємо, у прифронтовому Білозерському на жовтень 2026 року залишаються до 200 цивільних мешканців, хоча рік тому їхню кількість оцінювали близько у шість тисяч. Через наближення фронту шахтарське місто тепер атакують не лише з авіації та артилерії, але і дронами, тому над руїнами нерідко можна побачити оптоволокно. Місцевих мешканців на вулицях Білозерського журналісти не зустріли.