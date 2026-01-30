Переселенців із Добропільської громади запрошують на безоплатні юридичні консультації в Києві: де і коли

Юридичні консультації. Ілюстративне фото: Адвокат Дніпро

Нададуть юридичну допомогу мешканцям громади, які нині живуть у Києві та області, представники благодійного фонду “Право на захист”. Зустріч із ними відбудеться наступного вівторка, 3 лютого 2026 року.

Про це повідомили в Добропільській МВА.

Переселенців із громади безкоштовно проконсультують щодо компенсацій за зруйноване житло, житлових сертифікатів, відновлення документів, питань ВПО, соціальних і пенсійних виплат, а також спадкових справ.

Отримати юридичну допомогу вони зможуть 3 лютого 2026 року. Зустріч із правозахисниками триватиме з 11:00 до 14:00 й відбудеться в Києві у приміщенні Центру життєстійкості “Мангуш” (вул. Володимира Турця, 4).

Нагадаємо, з 4 лютого 2026 року в Добропільській громаді тимчасово не працюватиме державний реєстратор нерухомого майна. Запланувати нові прийоми жителі зможуть вже з 19 лютого 2026 року.