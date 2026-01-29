Підтримати
З 4 лютого у Добропіллі не працюватиме державний реєстратор нерухомого майна: коли звертатися

Богдан Комаровський
З наступної середи, 4 лютого, у Добропільській громаді не буде приймати державний реєстратор нерухомого майна. Він пішов у відпустку.

Про це повідомили у Добропільській МВА.

Як розповіли у відомстві з наступної середи — 4 лютого — жителів Добропільської громади не консультуватимуть з питань державної реєстрації нерухомого майна. Посадовець запланував відпустку. 

Прийом охочих обіцяють поновити щойно державний реєстратор повернеться з відпочинку. Це станеться за більш як два тижні — 19 лютого. 

Місцевих закликають запланувати свої відвідування за зазначеним графіком. 

Нагадаємо, у Добропільській громаді погодили ще 94 заяви на компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло в рамках програми “єВідновлення”. Сертифікати отримають власники будинків і квартир на вулицях Травневій, Залізничній, Харківській, Миру та інших.

