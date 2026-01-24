Наслідки російської атаки на Добропілля 16 липня. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

У Добропільській громаді погодили ще 94 заяви на компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло в рамках програми “єВідновлення”. Сертифікати отримають власники будинків і квартир на вулицях Травневій, Залізничній, Харківській, Миру та інших.

Відповідний документ щодо рішення комісії опублікували на сайті Добропільської міської військової адміністрації.

59 людей отримають сертифікати за технічними звітами (такі обстеження проводять приватні експерти, а не державна комісія “єВідновлення”). Серед адрес:

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинки 123 і 109;

місто Добропілля, вулиця Залізнична, 30;

місто Білицьке, вулиця Харківська, 31;

місто Білицьке, вулиця Донецька, 29;

місто Білицьке, вулиця Миру, 13 і 21;

місто Білицьке, вулиця Чабана Федора, 15.

Ще 35 сертифікатів надали жителям Білицького за актами дистанційного обстеження (його виконує державна комісія). Адреси:

вулиця Миру, 26;

вулиця Паркова, 2, 9 і 34;

вулиця Праці, 38;

вулиця Харківська, 23 і 27.

Одну заяву відхилили через невідповідність даних, а розгляд ще п’ятьох зупинили через те, що заявники подали неповний пакет документів.

Аби отримати компенсацію, власники нерухомості або їхні законні представники повинні подати відповідні заяви через портал “Дія”. Журналісти Вільного Радіо вже розповідали, як це зробити.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді пропонують телефонувати за телефонами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

