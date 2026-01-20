Наслідки російської атаки на Добропілля 16 липня. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

Профільна місія при Добропільській міській ВА погодила компенсації за зруйноване житло ще 55 заявникам. Їхня нерухомість розташована за 20 адресами у Добропіллі та Білицькому. Розповідаємо, де розташована ця нерухомість.

Список опублікували на офіційному сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Так, компенсації надали заявникам, які мають нерухомість за адресами:

місто Добропілля, м-н Сонячний, будинок №20;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок №123;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок №125;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок №109;

місто Добропілля, вулиця Театральна, будинок №14;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок №24;

місто Добропілля, вулиця Котляревського Івана, будинок №20;

місто Добропілля, м-н Молодіжний, будинок №22;

місто Добропілля, м-н Молодіжний, будинок №21;

місто Добропілля, вулиця Залізнична, будинок №36;

місто Добропілля, вулиця Залізнична, будинок №30;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок №41;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок №31;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок №29;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок №23;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок №25;

місто Білицьке, вулиця Чабана Федора, будинок №3;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок №29;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок №38;

місто Добропілля, проспект Перемоги, будинок №4.

У Добропільській міській ВА зауважили, що 52 сертифікати видали згідно технічного звіту, а ще три — після дистанційного обстеження. Двом заявникам водночас відмовили у компенсаціях через невідповідність наданих даних.

Також там зазначили, що чинним є рішення комісії від 16 січня, яке опублікували 19 січня з поміткою “актуальне”. В документі, який опублікували 16 січня, є технічна помилка, тому він недійсний.

Для того, аби отримати компенсацію, власники нерухомості або їхні законні представники повинні подати відповідні заяви через портал “Дія”. Журналісти Вільного Радіо вже розповідали, як це зробити.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді пропонують телефонувати за телефонами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, під час попереднього засідання згаданої комісії компенсації за зруйноване житло погодили також 55 заявникам, хоч розглянули більше звернень — 106. Перелік адрес — за посиланням.