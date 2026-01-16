Підтримайте Вільне Радіо
Профільна комісія при Добропільській міській ВА розглянула ще 106 звернень мешканців міст Добропілля та Білицького щодо компенсації за зруйноване житло. 55 заявникам погодили видачу житлових сертифікатів, у восьми випадках будинки визнали пошкодженими, а не знищеними. Розгляд ще 43 заявок поставили на паузу, адже комісії потрібно зібрати додаткову інформацію щодо цих будинків.
Рішення Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України від 9 січня опубліковане на сайті Добропільської міської військової адміністрації.
Компенсацїі за знищене житло погодили жителям будинків за наступними адресами:
Восьми заявникам відмовили у компенсаціях, адже їхню нерухомість за двома адресами визнали пошкодженими, а не зруйнованими:
Рішення щодо ще 43 заяв поки не ухвалили, оскільки профільній комісії необхідно зібрати та опрацювати додаткові дані. Адреси цих об’єктів у документі не вказали.
Для того, аби отримати компенесацію, власники нерухомості або їхні законні представники повинні подати відповідні заяви через портал “Дія”. Журналісти Вільного Радіо вже розповідали, як це зробити.
З питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді пропонують телефонувати за телефонами: (093)515-70-11 або (093)340-61-41.
Нагадаємо, попереднє рішення комісії з надання компенсацій при Добропільській ВА з’явилося 2 січня. Тоді житлові сертифікати видали 64 заявникам. Журналісти Вільного Радіо вже писали, за якими адресами житло визнали знищеним.