Стела на в'їзді до Кривого Рогу. Ілюстративне фото: "Громадське радіо"

У прифронтовій Дружківській громаді збирають інформацію від своїх переселенців, аби організувати ефективнішу взаємодію та надавати їм необхідну підтримку. Цього разу пройти опитування закликають переселенців із громади, які перемістилися до Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Цих людей запрошують заповнити гугл-форму за посиланням в найкоротші терміни. На запитання повинна відповідати одна повнолітня людина від своєї родини.

Серед запитань є, зокрема, зареєстрована та фактична адреси проживання, кількість членів родини (зокрема дітей), контактний номер телефону для зв’язку, приналежність до вразливої категорії населення, номер та дата отримання довідки ВПО.

Нагадаємо, на середину листопада 2025-го на підконтрольній уряду України частини Донецької області мешкають 13,2 тисячі дітей. З них близько 540 — досі не покинули зону примусової евакуації, найбільше — у Дружківській громаді.