Покровськ. Ілюстративне фото: Getty Images

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У понеділок, 17 листопада, у Кам’янському Дніпропетровської області переселенці із Покровської громади матимуть змогу особисто поспілкуватися з представником управління соцзахисту.

Про це повідомили у Покровській МВА.

Зустріч проведуть у будинку №14 на вулиці Тараса Шевченка о 9:00. Вона триватиме протягом п’яти годин і, як планують у Покровській міській ВА, завершиться о 14:00.

З представниками УСЗН громадяни в Україні можуть обговорювати пільги й виплати, актуальні зміни в законодавстві, можливість надання не пов’язаних із грошима соціальних послуг, а також інші теми.

Водночас всі жителі Покровської громади мають змогу звернутися за довідками й в дистанційному форматі, зателефонувавши за одним із номерів:

+38 (095) 39-99-055

+38 (099) 32-38-999 (також доступний Viber)

Окрім цього, до управління соціального захисту населення Покровської міської ради можна написати на електронну пошту:

Нагадаємо, у Покровській громаді почали приймати документи від людей, які хочуть отримати матеріальну допомогу на проходження осінньо-зимового періоду. По 3 тисячі гривень із місцевого бюджету цьогоріч виділяють пенсіонерам із Покровської громади віком від 65 років, а також сім’ям, у складі яких є хоч одна зареєстрована в громаді дитина віком до 3 років. На збір документів у громадян залишилося менш як місяць.