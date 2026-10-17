Переселенців із Селидівської, Комарської та Вугледарської громад на Дніпропетровщині просять пройти опитування про потреби

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Посадовці шукають переселенців із Селидівської, Комарської та Вугледарської громад, які проживають у Тернівській та Шахтарській громадах Дніпропетровської області. ВПО просять пройти опитування, щоб визначити напрями роботи МВА з підтримки переселенців.

Про опитування повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.

Опитування можна заповнити за посиланням.

Окрім особистих даних, в анкеті просять вказати категорію вразливості, якщо така є, кількість членів родини та потреби переселенців.

Нагадаємо, у Селидівській громаді почали працювати з переселенцями, які зацікавилися можливістю отримати житло в сільській місцевості. Будинки шукають разом із майбутніми мешканцями, щоб врахувати, де саме вони готові оселитися.