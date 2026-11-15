 ВПО із Селидівської, Комарської та Вугледарської громад просять заповнити анкету
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Переселенців із Селидівської, Комарської та Вугледарської громад просять заповнити онлайн-анкету: для чого

Олена Русінова
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Жителів Селидівської, Комарської та Вугледарської громад, які через війну виїхали зі своїх домівок та отримали довідку ВПО у 2026 році, закликають пройти онлайн-опитування. Так місцева влада хоче оновити інформацію про переселенців із цих громад. Розповідаємо, як заповнити анкету.

Про це повідомили  у соцмережах Селидівської міської військової адміністрації.

До участі в опитуванні запрошують внутрішньо переміщених осіб із трьох громад Донеччини:

  • Селидівської;
  • Комарської;
  • Вугледарської.

Анкету просять заповнити саме тих переселенців, які оформили довідку ВПО протягом 2026 року.

Як пояснили в міській раді, опитування проводять, щоб актуалізувати відомості про жителів громад, які були змушені змінити місце проживання через російське вторгнення.

Як пройти опитування

Заповнити анкету можна онлайн за посиланням.

У повідомленні не уточнили, до якої дати потрібно надати відповіді, а також чи планують використовувати зібрану інформацію для організації допомоги переселенцям.

Нагадаємо, що 17 листопада протягом години можна буде поставити запитання заступнику начальника Сіверської МВА Віталію Гатченку.

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