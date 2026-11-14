Протягом години 17 листопада можна буде поставити запитання заступнику начальника Сіверської МВА Віталію Гатченку. Ілюстративне фото: Pixabay

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17 листопада 2026 року жителі Сіверської громади зможуть поставити запитання заступнику начальника міської військової адміністрації Віталію Гатченку. Посадовець проведе пряму лінію, під час якої можна буде звернутися щодо охорони здоров’я, фізичної культури, спорту та екології.

Про прямо лінію повідомляє пресслужба Сіверської міської військової адміністрації.

Подзвонити можна буде з 13:00 до 14:00.

Звернутися до посадовця пропонують за телефоном: +38 (050) 279-29-35.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розмовляли з Віталієм Гатченком про його службу у лавах ЗСУ. Він прослужив понад два роки, втратив здоров’я та повернувся до роботи в міській раді Сіверська.