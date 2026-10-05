Переселенців із Великоновосілківської громади прийматимуть у Дніпрі 6 жовтня: як доєднатися

Заступник начальника Великоновосілківської СВА Євген Кіруцак. Фото: Facebook/Сергій Кравченко

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Перший заступник начальника Великоновосілківської селищної ВА Євген Кіруцак 6 жовтня проведе прийом мешканців громади у Дніпрі. Отримати відповіді на свої запитання ті зможуть протягом двох годин. Для участі в зустрічі потрібно попередньо зареєструватися.

Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

Прийом триватиме від 10:00 по 12:00 за адресою: м. Дніпро, вулиця Лешка-Попеля, 13. Записатися можна телефоном:

+38 095 892 18 37 (дзвінки приймають з 8:00 до 17:00).

У селищній військовій адміністрації уточнили, що на зустрічі з мешканцями громади буде не тільки Євген Кіруцак, але й низка профільних фахівців, які зможуть надати кваліфіковані консультації з різних питань.

Нагадаємо, для внутрішніх переселенців діють іпотечні програми зі ставкою від 3% річних, а деякі громади додатково допомагають сплатити перший внесок. Водночас охочих отримати пільговий кредит значно більше, ніж доступного фінансування, а люди з невисокими доходами часто не можуть дозволити собі навіть такі умови. Вільне Радіо розповіло в окремому матеріалі, як працюють ці програми на практиці.