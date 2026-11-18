Будинок у селі. Ілюстративне фото: Роман Щербаков

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Переселенці із Вугледарської громади можуть самостійно знайти житло у сільській місцевості для придбання у межах програми “Будинок у селі”. Якщо оселя відповідатиме вимогам, її викуплять коштом громади, а переселенці отримають можливість безкоштовно оселитися там, сплачуючи лише за комунальні послуги.

Про це повідомили у пресслужбі Вугледарської міської військової адміністрації.

Після того як мешканець громади знайде житло за власними потребами, про це треба повідомити фахівців адміністрації. Далі вони разом із заявником визначать, чи відповідає будинок умовам і критеріям проєкту, а також перевірять документи, технічний стан та інші характеристики об’єкта.

Якщо житло відповідає вимогам і його можна придбати в межах проєкту, громада купить його придбає та він перейде в комунальну власність Вугледарської громади.

“Головна перевага проєкту — ви не отримуєте випадкове житло, а можете самостійно шукати оселю, яка відповідає вашим потребам та уявленням про майбутній дім. Вугледарська міська військова адміністрація допоможе пройти необхідні процедури та перевірити можливість придбання обраного житла в рамках проєкту”, — уточнили у міській військовій адміністрації.

Більше інформації стосовно програми та її умов переселенцям надають на гарячій лінії за номером: 093-840-17-49.

Що відомо про проєкт “Будиночок у селі”

“Будиночок у селі” — це неофіційна назва експериментального проєкту, який уряд запустив у червні 2026 року. Ідея доволі проста: громада знаходить у сільській місцевості будинок, викуповує його за кошти місцевого бюджету чи інших джерел та передає переселенцям у безоплатне користування терміном до трьох років (з можливістю продовження). У власність родини нерухомість не переходить — вона залишається громаді та поповнює фонд тимчасового житла. Серед вимог відбору:

наявна довідка про взяття на облік ВПО;

відсутність житла у населеному пункті, який не входить до переліку ТОТ або територій бойових дій;

мати домівку, яка непридатна для проживання — відомості про це мають бути в Державному реєстрі майна;

не отримувати компенсацію за знищену домівку;

протягом шести місяців перед зверненням не купувати земельну ділянку дорожче за 100 тисяч гривень;

за цей самий період не купувати автомобіль, якому менш як пʼять років.

Першочергове право на житло у сільській місцевості надаватимуть:

багатодітним сім’ям;

людям з інвалідністю та членам їх домогосподарств, а також сім’ї, у складі яких є дитина з інвалідністю;

дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування;

людям старше 23 років, які до досягнення 18-річчя мали статус дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування;

люди літнього віку.

Будинок можна придбати на умовах співфінансування, зокрема за допомогою субвенції із державного бюджету (до 500 тисяч гривень). У цю суму входять також податки, збори та платежі, повʼязані з оформленням нерухомості. Якщо будинок коштує дорожче, різницю дозволяють покрити з місцевого бюджету або інших джерел.

Нагадаємо, раніше у Вугледарській міській військовій адміністрацію сформували комісію, яка визначатиме, чи підходять ті чи інші будинки в селах для проживання переселенців. Фахівці перевірятимуть документи на нерухомість, її технічний стан, комунікації та можливі борги. Придатне житло громада купуватиме за урядовою програмою “Будиночок у селі”.