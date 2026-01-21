Підтримка. Ілюстративне фото: Pexels

Олександрівська громада підтримує понад 5 тисяч переселенців, забезпечує продуктовими наборами, гігієнічними. Та найбільш тилова громада області теж вже займається евакуацією.

Станом на січень 2026 року в громаді проживає близько 9 тисяч людей. На обліку соціальних служб перебувають 5 167 ВПО, з яких 4 304 — у складі родин, повідомив начальник відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Юрій Івченко у телефонній розмові з журналістами Вільного Радіо.

З липня 2025 року громада зазнала значних руйнувань. Станом на січень 2026 року пошкоджено 387 помешкань внаслідок обстрілів з боку Росії, повідомила начальниця Олександрівської СВА Людмила Борисевич.

Громада надає ВПО гуманітарну та соціальну підтримку. За словами Юрія Івченка, переселенці двічі на місяць отримують продуктові набори, а раз на квартал — гігієнічні. Пріоритет у видачі допомоги надають родинам із дітьми, особам від 60 років та людям з інвалідністю.

Для підтримки ВПО громада співпрацює з кількома благодійними організаціями. Так, “Право на захист” допомагає відновлювати документи та надає психологічну підтримку, Caritas — фінансову допомогу.

Деякі люди звертаються за евакуацією. Місцева влада співпрацює в цьому питанні з “Проліскою” та “Янголами спасіння”. Евакуація проходить через пункти у Лозовій та Павлограді.

Окрему підтримку отримують люди з інвалідністю та старшого віку — її надає Луганська спілка людей з інвалідністю, зазначив Юрій Івченко.

У громаді продовжують працювати 8 “пунктів незламності”, обладнаних для допомоги людям під час надзвичайних ситуацій: 2 — в Олександрівці та по одному в кожному старостаті.Нагадаємо, ще кілька місяців тому в громаді говорили про близько 8 тисяч переселенців.