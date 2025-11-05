Евакуація мешканців Донеччині. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Олександрівська громада на Донеччині чи не єдина, де людей більшає. Сюди їдуть переселенці. Ще на 1 січня 2022 року тут казали про 12 тисяч населення, тепер мають на обліку 8 тисяч переселенців додатково до місцевих. Ми розпитали про умови однієї з найбільш тилових громад області на кінець 2025 року.

Про ситуацію в громаді в коментарі Вільному Радіо розповіла начальниця Олександрівської селищної військової адміністрації Людмила Борисевич. За даними DeepState, громада розташована приблизно за 42 кілометри від лінії зіткнення.

Для довідки: Олександрівська селищна територіальна громада утворилася у 2018 році. До її складу увійшли 42 населені пункти. Адміністративний центр — селище Олександрівка. На момент створення громада стала однією з наймолодших у Донецькій області. Перші роки після об’єднання громада активно розвивалася. Тут капітально відремонтували два парки, відкрили чотири молодіжні центри у селах, відновили частину шкіл і дитсадків, а також взяли на баланс соціальні об’єкти, серед яких — територіальний центр для самотніх літніх людей. Основою місцевої економіки є сільське господарство: 80% території громади займають землі сільськогосподарського призначення.

“На сьогодні близько восьми тисяч внутрішньо переміщених осіб зареєстровано в громаді”, — зазначила Людмила Борисевич.

Вона пояснила, що масового виїзду місцевих мешканців не спостерігається.

“По наших списках лише 300 осіб виїхали протягом останніх кількох місяців. Руху місцевого населення я не бачу. Виїжджають ті, у кого маленькі діти, а так поки що населення залишається на місці”, — повідомила очільниця громади.

В Олександрівці продовжують працювати продуктові магазини, банки та Центр надання адміністративних послуг.

“Наш ЦНАП надає всі види послуг — приїжджають із Краматорська, Покровська, Добропілля. Люди отримують послуги з реєстрації нерухомості, відділу РАЦС, паспортної служби, видаємо навіть закордонні паспорти. Мої колеги всі працюють, усі знаходяться на роботі”, — підкреслила Борисевич.

За її словами, усі котельні відремонтовані, а пункти незламності функціонують у штатному режимі.

“Коли були блекаути, усі наші пункти опалювалися. Люди приходили, заряджали телефони, зігрівалися”, — каже жінка.

Нещодавно також завершили ремонт водонасосної станції, роботи проводило комунальне підприємство “Віднова”.

У громаді діє вісім пунктів незламності: два — в самій Олександрівці, ще по одному — в кожному зі старостатів. У всіх 42 населених пунктах є місця для зарядки гаджетів.

Крім того, в Олександрівці функціонує збірний евакуаційний пункт, який також може слугувати пунктом незламності.

“Це місце, де люди можуть прийти, погрітися, випити чаю і зарядити свої пристрої”, — підсумувала Людмила Борисевич.

Нагадаємо, Олександрівська лікарня планового лікування вже готується до релокації в Кіровоградську область. У жовтні медзаклад мав почати евакуацію обладнання, але поки продовжуватиме приймати пацієнтів на Донеччині.