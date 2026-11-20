Онлайн-анкетування. Ілюстративне фото: Unsplash

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Селидівська міська військова адміністрація запустила онлайн-опитування серед переселенців із пільгових категорій, які не обслуговуються в Центрах підтримки “СЕЛИДОВЕ.UA” та евакуювалися протягом 2022-2024 років. Відповіді допоможуть з’ясувати актуальні потреби людей і організувати для них адресні відправлення.

Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.

До участі запрошують п’ять груп ВПО: людей з інвалідністю І та ІІ груп, багатодітні родини, родини опікунів над дітьми та літніх людей віком від 80 років. Окрема категорія — родини загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців.

Анкету можна заповнити за посиланням. Там потрібно вказати особисті та контактні дані, адреси реєстрації й фактичного проживання, пільгову категорію та тип потрібної допомоги (продукти, засоби гігієни чи інші товари).

“Зібрана інформація допоможе визначити актуальні потреби внутрішньо переміщених осіб та організувати подальшу підтримку у форматі адресних відправлень”, — пояснили у Селидівській міській ВА.

Нагадаємо, Селидівська міська військова адміністрація затвердила програму підтримки жителів громади, які через війну виїхали до безпечніших регіонів. На 2026–2028 роки в ній передбачили близько 44 мільйонів гривень. Журналісти Вільного Радіо проаналізували, на що планують витрачати ці кошти, які заходи вже вдалося втілити, а які довелося скасувати.