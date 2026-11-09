Як Селидівська громада допомагає переселенцям у 2026 році

Табличка на в'їзді в Селидове до початку повномасштабного вторгнення, фото: girnyk. dn.ua

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Селидівська міська військова адміністрація затвердила програму підтримки жителів громади, які через війну виїхали до безпечніших регіонів. На 2026–2028 роки в ній передбачили близько 44 мільйонів гривень. Журналісти Вільного Радіо проаналізували, на що планують витрачати ці кошти, які заходи вже вдалося втілити, а які довелося скасувати.

Про плани з допомоги переселенцям журналісти Вільного Радіо дізналися з програми підтримки мешканців Селидівської громади на 2026–2028 роки та відповіді Селидівської міської військової адміністрації на інформаційний запит.

На підтримку переселенців із Селидівської громади передбачили 44 мільйони гривень

Програма передбачає будівництво житла для переселенців, матеріальну та гуманітарну допомогу, оздоровлення дітей, медичні послуги й підтримку інших вразливих категорій переселенців.

На 2026 рік у документі передбачили 34,7 мільйона гривень, а на 2027-й та 2028-й — по 4,7 мільйона гривень.

Основним джерелом фінансування має стати бюджет громади — з нього планують спрямувати 41,6 мільйона гривень. Ще понад 2,2 мільйона гривень передбачили з обласного бюджету та 180 тисяч гривень — з інших джерел.

Станом на 27 жовтня 2026 року на виконання програми використали 5,3 мільйона гривень.

Селидівська громада з 4 січня 2025 року входить до переліку тимчасово окупованих територій . За даними місцевої влади, до повномасштабного вторгнення тут жили 34 744 людини. Нині 19 510 мешканців громади зареєстровані як внутрішньо переміщені особи в інших регіонах України.

Із трьох житлових проєктів залишився лише гуртожиток на Одещині

За даними Селидівської МВА, станом на 1 жовтня 2026 року найбільше переселенців із громади зареєстрували в Дніпропетровській області — 5 438 людей. Друга в цьому списку — Київщина, де живуть 3 054 переселенці, а замикає трійку Полтавська область, куди перебралися 1 436 жителів Селидівської громади.

Та будувати житло для них вирішили в інших областях. Спочатку Селидівська міська військова адміністрація планувала спрямувати близько 30 мільйонів гривень на три житлові проєкти для переселенців:

будівництво багатоквартирних будинків у Березівці Одеської області та Бориславі Львівської області,

реконструкція гуртожитку в селищі Миколаївка на Одещині.

Однак два перші проєкти не вдалося втілити через проблеми із земельними ділянками. У відповіді на запит журналістів Вільного Радіо в адміністрації пояснили, що через нерозв’язані питання щодо надання землі в користування їх виключили з Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій громади на 2026 рік.

“Кошти на реалізацію цих проєктів не витрачалися”, — уточнили в Селидівській МВА.

Тож наразі серед трьох запланованих проєктів залишилася реконструкція гуртожитку в Миколаївці. Будівлю мають переобладнати під багатоквартирний будинок для тимчасового проживання переселенців.

У ньому планують облаштувати 10 квартир загальною площею 502,8 квадратного метра. Житло розраховане на 26 мешканців Селидівської громади із соціально вразливих категорій. Дві квартири на першому поверсі мають пристосувати для маломобільних людей, зокрема людей з інвалідністю.

На реконструкцію гуртожитку в межах напряму “Житло” передбачили 12,2 мільйона гривень. Водночас у тендері, який вже можна знайти на майданчику публічних закупівель Prozorro, очікувана вартість робіт становить 34,8 мільйона гривень з урахуванням ПДВ (більшу частину суми має покрити держава).

Зазначимо, торги на реконструкцію гуртожитку оголошують вже вчетверте. Перші дві закупівлі скасували через помилки в документах самого замовника. Третя ж не відбулася, бо учасник не усунув численні невідповідності в тендерній документації.

Саме у третій закупівлі зазначалося, що більшу частину суми — 31,3 мільйона гривень — громада очікує отримати як субвенцію від держави.

На розроблення проєктно-кошторисної документації вже витратили 1,5 мільйона гривень. Згідно з нею, реконструкція має тривати дев’ять місяців.

Квартири в гуртожитку не передаватимуть переселенцям у власність — вони призначені для тимчасового проживання.

Водночас як саме подавати заяви на отримання такого житла та за якими критеріями визначатимуть, хто зможе там оселитися, адміністрація у відповіді не пояснила.

Окремо громада планує купувати будинки в селах і надавати їх переселенцям у безоплатне користування в межах урядового проєкту “Будиночок у селі”. Житло шукають разом із майбутніми мешканцями, щоб врахувати, де саме вони готові оселитися. Серед варіантів розглядають і викуп будинків, які ВПО вже орендують.

На допомогу на проживання передбачили виплати від 6 до 10 тисяч гривень

Ще один із напрямів програми — матеріальна допомога на проживання для окремих категорій переселенців.

Спочатку на такі виплати планували спрямувати 120 тисяч гривень з обласного бюджету для 16 людей, але пізніше фінансування переглянули.

Тепер з обласного бюджету передбачили 130 тисяч гривень для 17 людей, а з бюджету громади — ще 92 тисячі гривень для 10 людей.

Розмір допомоги залежить від категорії отримувачів. По 10 тисяч гривень можуть отримати сім’ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, сім’ї з дітьми з інвалідністю та люди з інвалідністю. Для інших передбачили виплати по 6 тисяч гривень.

Право на допомогу також мають багатодітні та прийомні сім’ї, одинокі матері й батьки, люди похилого віку та переселенці, чиє житло постраждало внаслідок війни.

За дев’ять місяців 2026 року такі виплати отримали 16 людей. Загалом їм спрямували 116 тисяч гривень.

“Отримувач матеріальної допомоги самостійно вирішує, на які потреби її спрямувати”, — зазначили в Селидівській МВА.

За дев’ять місяців матеріальну допомогу отримали 460 мешканців громади

Окрім виплат на проживання, програма передбачає матеріальну допомогу для різних категорій переселенців. Серед них — сім’ї з дітьми, люди з інвалідністю, люди похилого віку, онкохворі та тяжкохворі, мобілізовані, звільнені з полону й ті, хто вперше уклав контракт на військову службу.

За дев’ять місяців 2026 року таку допомогу отримали 460 людей. Загальна сума виплат склала 4,5 мільйона гривень. Гроші на це йдуть із бюджету громади та області, яка виділяє дотацію.

Найбільше отримувачів було серед захисників, захисниць та ветеранів війни. До дня захисників і захисниць України 172 людини отримали по 10 тисяч гривень.

Ще 17 мобілізованим виплатили загалом майже 566 тисяч гривень. Шестеро тяжкопоранених військовослужбовців отримали по 50 тисяч гривень. Таку саму суму виплатили чотирьом людям, які вперше уклали контракт на військову службу, та одному військовому, звільненому з полону.

Допомогу також отримали 69 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загалом їм виплатили 350 тисяч гривень. Ще 13 онкохворим і тяжкохворим людям та постраждалим від Чорнобильської катастрофи спрямували 190 тисяч гривень.

“Якщо кількість звернень мешканців щодо фінансової підтримки зросте, Селидівська міська військова адміністрація розгляне можливість виділення додаткових бюджетних асигнувань на надання матеріальної допомоги”, — зазначили у відповіді на запит.

Подати заяву та необхідні документи можна особисто в Кам’янському за адресою: проспект Василя Стуса, 15Б. Також документи приймають поштою за адресою: вулиця Борщагівська, 30А, село Петропавлівська Борщагівка, Київська область, 08130, або на електронну пошту [email protected].

Для консультацій можна телефонувати за номером (050)914-25-22.

Пакет документів для різних категорій отримувачів, а також бланки заяв на отримання допомоги шукайте в цьому матеріалі:

На оздоровлення дітей щороку планують витрачати 1,6 мільйона гривень

Щороку програма передбачає 1,6 мільйона гривень на оздоровлення та відпочинок для 52 дітей із Селидівської громади.

За дев’ять місяців 2026 року оздоровлення у “Перлині Донеччини” на Закарпатті пройшли 45 дітей. На це витратили 1,4 мільйона гривень — по 31 668 гривень на путівку. Окрім цього, 75 людям компенсували витрати на проїзд дітей та батьків до закладу й назад.

Щоб отримати путівку, батькам потрібно звернутися із заявою до управління соціального захисту населення. Документи приймають за тими самими адресами, що й заяви на матеріальну допомогу.

Окремо програма передбачає новорічні подарунки для дітей. На них заклали 513,8 тисячі гривень для 1 027 дітей, ще 170 тисяч гривень — на доставку подарунків “Новою поштою”.

Отримати подарунки зможуть, зокрема, діти учасників бойових дій, загиблих захисників, військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Також допомогу передбачили для дітей-сиріт, дітей із багатодітних сімей, дітей з інвалідністю та вихованців дитячих садків і шкіл громади.

Відповідних тендерів на платформі публічних закупівель Prozorro станом на дату виходу матеріалу наші журналісти не знайшли.

Для переселенців передбачили пільгове зубопротезування, але у 2026 році грошей на це не заклали

Програма підтримки передбачає щороку 500 тисяч гривень на пільгове зубопротезування для 50 людей. Однак у бюджеті громади на 2026 рік ці кошти не передбачили.

“У 2026 році планувалося відновити надання стоматологічних послуг населенню громади, але у зв’язку з відсутністю фахівців та реорганізацією КНП «Міська стоматологічна поліклініка Селидівської міської ради» кошти в бюджеті Селидівської міської територіальної громади не були передбачені”, — повідомили в адміністрації.

Водночас Центр первинної медико-санітарної допомоги Селидівської громади продовжує працювати. Нині він має дві амбулаторії: у Петропавлівській Борщагівці на Київщині та Павлограді на Дніпропетровщині.

За програмою, протягом року медичну допомогу в центрі мають надати близько 33 тисячам пацієнтів. За дев’ять місяців 2026 року зафіксували 17 343 відвідування.

За цей самий період пацієнтів забезпечили ліками на суму понад 543 тисячі гривень. Кошти на них надходили з різних джерел, частину препаратів і витратних матеріалів передали благодійні організації, зокрема Червоний Хрест та “Лікарі без кордонів”.

Гуманітарну допомогу за рік планували надати 8 тисячам переселенців

Ще один напрям програми — забезпечення переселенців гуманітарною допомогою. Її видають у центрах підтримки “СЕЛИДОВЕ.UA”, які працюють у трьох населених пунктах:

Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Борщагівська, 30А,

Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, просп. Василя Стуса, 15Б,

Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шевченка, 7.

На 2026 рік програмою передбачили охопити 8 тисяч людей. Станом на 30 вересня гуманітарну допомогу отримали 4 934 мешканці пільгових категорій.

Переселенці, які мешкають в інших регіонах і не можуть відвідати центри підтримки, можуть замовити допомогу через “Нову пошту”. Для цього потрібно заповнити онлайн-форму.

Скористатися такою можливістю можуть представники пільгових категорій. Серед них люди з інвалідністю I та II груп, пенсіонери віком від 60 років, багатодітні родини, одинокі батьки й опікуни, сім’ї загиблих, зниклих безвісти та полонених, а також постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС.

Уточнити умови та дізнатися більше можна в контакт-центрі Селидівської МВА за номером 0(800)336-454.

Крім цього, програма передбачає психологічну та юридичну допомогу від благодійних фондів. На момент відповіді на запит скористатися цими послугами змогли понад 150 переселенців. Загалом же щороку їх можуть отримати 600 людей.

Раніше ми розповідали, що кілька громад Покровського району будуватимуть для своїх переселенців квартал у Кам’янському на Дніпропетровщині. До проєкту, зокрема, планує долучитися Селидівська громада.