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У Селидівській громаді затвердили вісім видів грошової допомоги для ветеранів, військових та їхніх сімей. Цього року з місцевого бюджету виділятимуть кошти на підтримку після полону чи тяжких поранень, допомогу рідним зниклих безвісти, оплату поховань та встановлення памʼятників. Далі розповідаємо, хто має право на ці виплати та як їх оформити.

Інформацію про програми підтримки журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження виконувачки обов’язків начальника Селидівської міської військової адміністрації Тетяни Брянцевої №160 від 15 червня 2026 року.

Аби оформити допомогу, потрібно написати заяву та докласти до неї пакет документів.

Подати ці папери можна трьома способами:

особисто за адресою: проспект Василя Стуса, 15Б, м. Кам’янське, Дніпропетровська область;

поштою за адресою: вул. Борщагівська, 30А, с. Петропавлівська Борщагівка, Київська область, 08130;

на електронну пошту Селидівської міської військової адміністрації: [email protected] .

Нижче розповідаємо про кожен вид допомоги та перелік документів, необхідних для її оформлення.

Родини загиблих військових можуть отримати 50 тисяч гривень на поховання

Члени сімей загиблих або померлих захисників і захисниць України можуть оформити одноразову матеріальну допомогу на поховання у розмірі 50 тисяч гривень.

Отримати виплату може лише один представник родини. Першочергове право має дружина або чоловік загиблого. Якщо їх немає — законний представник дітей. За відсутності дружини, чоловіка та дітей звернутися може один із батьків. Якщо батьки розлучені, допомогу призначають одному з них за письмовою згодою іншого.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт;

картка платника податків або відмітка в паспорті про відмову від ІПН;

витяг з реєстру територіальної громади;

довідка ВПО (за наявності);

копія сповіщення про смерть або загибель захисника;

копія свідоцтва про смерть;

документи, що підтверджують родинні стосунки;

посвідчення члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України або витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

свідоцтво про поховання або довідка від ритуальної служби чи органу місцевого самоврядування із зазначенням дати та місця поховання;

реквізити рахунку в Ощадбанку або “ПриватБанку”.

Заява на надання матеріальної допомоги на поховання загиблого (померлого) захисника чи захисниці України

У Селидівській громаді виплачуватимуть по 50 тисяч гривень звільненим з полону військовим

Для військовослужбовців, яких звільнили з російського полону, передбачили одноразову матеріальну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт;

ІПН;

витяг з реєстру територіальної громади;

довідка ВПО (за наявності);

документ уповноваженого органу, який підтверджує факт звільнення з полону;

довідка з військової частини або іншого відомчого органу про перебування в полоні Росії чи утримання незаконними збройними формуваннями;

реквізити рахунку в Ощадбанку або “ПриватБанку”.

Заява на надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцю, звільненому з полону

Яку допомогу можуть оформити військові після тяжкого поранення

Захисники, які під час проходження служби зазнали тяжких поранень, контузій, каліцтв або тяжких захворювань, теж можуть розраховувати на одноразову виплату в розмірі 50 тисяч гривень.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт;

витяг з реєстру територіальної громади;

ІПН;

довідка ВПО (за наявності);

документ, який підтверджує проходження військової служби;

довідка форми №100 або форми №5 про обставини поранення;

довідка військово-лікарської комісії із зазначенням ступеня тяжкості травми або довідка медичної установи;

реквізити рахунку в Ощадбанку або “ПриватБанку”.

Заява на надання матеріальної допомоги військовослужбовцю, який зазнав тяжкого поранення, контузії, каліцтва або тяжкого захворювання

Дітям загиблих і зниклих безвісти військових передбачили виплату до Дня захисників і захисниць України

До Дня захисників і захисниць України дітям загиблих, померлих або зниклих безвісти за особливих обставин військових у 2026 році передбачили одноразову грошову допомогу — по 50 тисяч гривень.

Подати заяву може законний представник дитини. Якщо отримувачу вже виповнилося 18 років, звернутися за допомогою він може самостійно.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт;

витяг з реєстру територіальної громади;

ІПН;

довідка ВПО (за наявності);

копія свідоцтва про народження дитини та/або паспорта дитини;

копія свідоцтва про шлюб;

витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

посвідчення члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України або витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

реквізити рахунку в Ощадбанку або “ПриватБанку”.

Заява на надання одноразової матеріальної допомоги дитині загиблого або зниклого безвісти захисника чи захисниці України

Родинам зниклих безвісти військових виплачуватимуть по 25 тисяч гривень

Як і у випадку з допомогою на поховання, отримати виплату може лише один представник родини: дружина або чоловік, законний представник дітей чи один із батьків.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт;

ІПН;

витяг з реєстру територіальної громади;

довідка ВПО (за наявності);

документи, що підтверджують родинні стосунки;

витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

реквізити рахунку в Ощадбанку або “ПриватБанку”.

Заява на надання одноразової матеріальної допомоги члену сім’ї людини, зниклої безвісти за особливих обставин

Коли ветерани можуть подати документи на виплату до Дня захисників і захисниць України

Учасникам бойових дій та людям з інвалідністю внаслідок війни до Дня захисників і захисниць України виплачують одноразову допомогу — 10 тисяч гривень. Щоб її отримати, щороку з 15 серпня до 15 вересня потрібно подати відповідні папери.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт;

ІПН;

витяг з реєстру територіальної громади;

довідка ВПО (за наявності);

посвідчення ветерана війни або витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

документ, який підтверджує проходження військової служби;

реквізити рахунку в Ощадбанку або “ПриватБанку”.

Заява на надання матеріальної допомоги до Дня захисників і захисниць України

На придбання житла ветеранам виплачуватимуть до 200 тисяч гривень

Найбільшу суму допомоги серед усіх програм підтримки передбачили для ветеранів війни. Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати до 200 тисяч гривень — ці гроші можна спрямувати на часткове погашення іпотечного кредиту для придбання житла.

Використати виплату дозволяється лише за цільовим призначенням. Претендувати на неї не зможуть ветерани, які вже отримували аналогічну підтримку з держбюджету або за іншими програмами. Після отримання коштів упродовж місяця потрібно надати документи, що підтверджують їх використання для погашення іпотеки.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт;

ІПН;

витяг з реєстру територіальної громади;

довідка ВПО (за наявності);

копія посвідчення ветерана війни;

копія кредитного або іпотечного договору;

витяг з державних реєстрів щодо нерухомого майна;

реквізити рахунку в Ощадбанку або “ПриватБанку”.

Заява на надання матеріальної допомоги на сплату частини іпотечного кредиту для придбання житла

Як отримати компенсацію витрат на пам’ятник загиблому військовому

Родини загиблих або померлих військовослужбовців зможуть отримати компенсацію витрат на встановлення пам’ятника. Розмір допомоги становить 50 тисяч гривень.

Подати заяву можуть дружина або чоловік загиблого. Якщо їх немає — один із батьків або повнолітня дитина.

Для отримання допомоги загиблий військовий повинен бути зареєстрований у Селидівській громаді. Крім того, родина не повинна отримувати аналогічну компенсацію за іншими програмами.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт;

ІПН;

витяг з реєстру територіальної громади;

довідка ВПО (за наявності);

документ про реєстрацію місця проживання загиблого на території громади або реєстрацію як ВПО станом на 24 лютого 2022 року;

документ, який підтверджує зв’язок смерті із захистом України;

документи про родинні стосунки;

копія свідоцтва про смерть;

довідка про неотримання аналогічної допомоги;

фінансові документи про витрати на пам’ятник;

акт виконаних робіт; фотокартка встановленого пам’ятника;

реквізити рахунку в Ощадбанку або “ПриватБанку”.

Заява на надання матеріальної допомоги на спорудження пам’ятника загиблому (померлому) захиснику чи захисниці України

Як оформлюють допомогу та в яких випадках можуть відмовити

Для всіх восьми програм підтримки діє однакова процедура розгляду документів.

Після подання документів представники управління соціального захисту населення перевіряють їх та готують матеріали для розгляду комісією з питань надання допомоги окремим категоріям населення.

Комісія збирається раз на місяць. Після її висновку рішення про виплату оформлюють окремим розпорядженням начальника Селидівської міської військової адміністрації.

Якщо заявник подав не всі документи, звернення не розглядатимуть. Для усунення недоліків надають два місяці. Якщо за цей час необхідні документи не подадуть, заяву залишать без розгляду та письмово повідомлять про це заявника.

Окрім неповного пакету документів, підставами для відмови можуть бути:

недостовірні відомості в документах;

відсутність права на отримання допомоги;

обставини, виявлені під час перевірки документів, які унеможливлюють виплату.

Про відмову заявника повинні повідомити протягом трьох робочих днів.

Усі виплати перераховують виключно в безготівковій формі на банківський рахунок отримувача. З матеріальної допомоги не потрібно сплачувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір.

Раніше ми також писали, які програми допомоги для переселенців із Вугледарської громади є у 2026 році та як отримати гроші.