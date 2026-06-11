Які програми допомоги для переселенців із Вугледарської громади є у 2026 році та як отримати гроші (інструкція)

Які програми допомоги ВПО із Вугледарської громади є у 2026 році та як на них податися. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Від півтори тисячі до 150 тисяч гривень допомоги можуть отримати від громади переселенці різних категорій з Вугледарської ТГ. Загалом на 2026 рік тут затвердили 15 видів грошових допомог для місцевих. Розповідаємо, хто саме може отримати гроші та як подати заяву.

Інформацію про допомогу переселенцям журналістам Вільного Радіо надали у Вугледарській міській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Загалом на 2026 рік у бюджеті Вугледарської військової адміністрації заклали понад 11 млн грн на допомогу переселенцям з громади. З них 1,5 млн грн виділили з власних доходів, а ще 9,6 млн грн — дотації з обласного бюджету.

Гроші розподілили між 15 програмами різних видів підтримки у 2026 році:

сім’ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах можуть розраховувати на 5 тисяч грн на родину (в бюджеті є 500 тисяч грн, цього має вистачити на 100 сімей;

родини в яких є діти з інвалідністю та багатодітним сім’ям можуть отримати по 10 тисяч грн на родину (попереднього заклала 320 тисяч грн на 32 сім’ї);

допомога людям, які живуть у складних умовах (люди з інвалідністю, похилого віку, ВПО та інші категорії) — сума підтримки може різнитися, але загалом в бюджеті передбачили 3 млн грн на 616 людей (порівну це по 4998 грн на людину);

жителі громади, які опинились у складних життєвих обставинах (люди з інвалідністю, похилого віку, ВПО та інші категорії) можуть отримати 5 тисяч гривень — в бюджеті передбачили на допомогу 3 млн грн і розраховують підтримати 600 людей;

підтримка ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалих внаслідок вибуху — по 10 тисяч гривень людині ( на це є 190 тисяч грн на 19 людей);

люди, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС отримають по 1500 грн (в громаді таких наразі 13 пільговиків);

люди, які дістали поранення внаслідок вибухів, люди які хворіють на онкологію та інше важкі хвороби (у тому числі постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи) можуть отримати по 30 тисяч грн на одного (загалом на цю категорію заклали 840 тисяч грн на 28 людей);

люди похилого віку, які опинилися у складних життєвих обставинах можуть отримати по 10 тисяч грн (загалом запланували до 220 тисяч грн на 22 людини);

одному жителю, якому виповнюється 100 та більше років планують виплатити 24 тисячі грн;

одному цивільному, який дістав поранення, контузію або каліцтво під час виконання завдань військових адміністрацій для підвищення обороноздатності держави може отримати 50 тисяч грн;

люди, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС можуть по ще по 1500 грн на одного (у бюджеті заклали 19,5 тисяч грн на 13 людей);

цивільні, які вперше уклали контракт із ЗСУ можуть отримати по 50 тисяч грн на одного (загалом запланували до 250 тисяч грн на 5 людей);

мобілізовані під час воєнного стану можуть попросити по 33 266 грн на одного (розраховувати на допомогу можуть до 15 людей для яких заклали 499 тисячі грн);

цивільні, яких звільнили з полону або родини щодо близьких яких є доведена інформація, що їх тримають у російському полону можуть отримати по 150 тисяч грн на одного (у бюджеті планують, що 12 людей отримають всього до 1,8 млн грн);

для дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки до закладів оздоровлення можуть відшкодувати вартість путівок на оздоровлення по 31 669 грн на одного (запланували витратити на це до 411,7 тисячі грн на 13 людей).

Тим, хто підпадає під одну з категорій, варто звернутись по допомогу з заповненою стандартною заявою на підтримку.

Шаблон заяви на отримання допомоги для переселенців Вугледарської громади. Скриншот: Вільне Радіо

Завантажити шаблон можна за посиланням. Заповнену заяву потрібно надіслати на електронну пошту Вугледарської ВА: [email protected].

З питаннями щодо допомоги можна звертатися з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, а в п’ятницю — з 08:00 до 15:45 за телефоном гарячої лінії: (066)385-06-69.

Зазначимо, журналісти Вільного Радіо окремо перепитували у представників ВА щодо можливості компенсації оренди житла переселенцям з громади. Однак, нам пояснили, що таких програм у 2026 році не передбачали через нестачу коштів у бюджеті.

Нагадаємо, у бюджеті Вугледарської військової адміністрації також передбачили 13 видів допомоги для військових на 2026 рік. На їхню підтримку протягом року планують спрямувати майже 14 мільйонів гривень. Ми готували інструкцію — як подати заяву та які документи до неї докласти.