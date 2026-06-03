Які програми допомоги військовим із Вугледарської громади є у 2026 році та як отримати гроші (інструкція)

Які програми допомоги військовим із Вугледарської громади є у 2026 році та як на них податися. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У бюджеті Вугледарської військової адміністрації, яка працює в евакуації, на 2026 рік передбачили 13 видів допомоги для військових із громади. На їхню підтримку протягом року планують спрямувати майже 14 мільйонів гривень. Розповідаємо, хто саме може отримати гроші, як подати заяву та які документи до неї докласти.

Інформацію про допомогу військовим журналісти Вільного Радіо отримали у Вугледарській міській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Заява, яку потрібно написати для отримання виплат, підходить для всіх категорій. Її шаблон є за цим посиланням.

До заяви потрібно докласти перелік документів. Він відрізняється залежно від виду допомоги.

Нижче розповідаємо про кожну програму та необхідний перелік документів для отримання допомоги.

У часники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати до 15 тисяч гривень на придбання ліків, які не входять до переліку безкоштовних препаратів НСЗУ.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт та ІПН; довідка ВПО (за наявності); посвідчення УБД або людини з інвалідністю внаслідок війни; документ про реєстрацію у Вугледарській громаді; реквізити банківського рахунку; медичні документи із призначенням ліків.

Родини, де після 1 січня 2026 року є загиблі захисники та захисниці України, можуть претендувати на одноразову виплату в розмірі 50 тисяч гривень.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт та ІПН заявника; документ про реєстрацію у громаді; реквізити рахунку; документи про спорідненість із загиблим; свідоцтво про смерть; документи, які підтверджують загибель під час захисту України; документи, який підтверджує, що військовий проживав на території громади; згода інших членів родини.

Військові, яких у 2026 році звільнили з полону, можуть отримати одноразову виплату розмірі 50 тисяч гривень.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт та ІПН; реквізити рахунку; довідка про перебування в полоні; посвідчення УБД (за наявності).

Для військових, які отримали тяжкі поранення, контузії, каліцтва або тяжкі захворювання під час служби, передбачена допомога в розмірі 50 тисяч гривень.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт та ІПН; довідка ВПО (за наявності); копія посвідчення УБД або довідка про проходження служби; витяг про реєстрацію у громаді; реквізити рахунку; документи про поранення; висновок військово-лікарської комісії.

Неповнолітнім дітям зниклих безвісти або загиблих військових щорічно виплачують по 5 тисяч гривень.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт та ІПН заявника; копія свідоцтва про народження дитини; документи про спорідненість; витяг про реєстрацію дитини у громаді; реквізити рахунку; копія документа про загибель або зникнення безвісти військового; копія посвідчення “Члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України”; довідка ВПО (за наявності).

Родини військових, які зникли безвісти за особливих обставин, можуть отримати 25 тисяч гривень одноразової виплати.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт та ІПН; сповіщення про зникнення безвісти; витяг з реєстру зниклих безвісти; документи про спорідненість; документ, який підтверджує реєстрацію проживання військового на території громади; реквізити рахунку; згода інших членів родини.

Для ветеранів передбачені виплати за спортивні досягнення: за перше місце — 30 тисяч гривень, за друге — 20 тисяч, за третє — 10 тисяч.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт та ІПН; довідка ВПО (за наявності); посвідчення ветерана або УБД; документ про реєстрацію у громаді; реквізити рахунку; диплом або грамота про призове місце.

Ветеранам та чинним військовослужбовцям (які боронять державу після 24 лютого 2022 року) до Дня захисників і захисниць України у громаді виплачують по 10 тисяч гривень.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт та ІПН; довідка ВПО (за наявності); документ про реєстрацію у громаді; реквізити рахунку; посвідчення УБД або довідка про проходження служби.

Ветерани та військові, які купують житло за програмою “єОселя” або іншими іпотечними програмами, можуть отримати 200 тисяч гривень як допомогу на придбання житла.

На виплату можуть податися військовослужбовці та ветерани, зареєстровані у Вугледарській громаді, які:

беруть або брали участь у бойових діях після 24 лютого 2022 року;

проходять військову службу за мобілізацією або контрактом;

звільнилися з військової служби після 24 лютого 2022 року.

Вартість житла не повинна перевищувати встановлену державою середню вартість квадратного метра для відповідного регіону.

Також діють обмеження щодо площі житла:

квартира — до 52,5 кв. м на одну людину та додатково 21 кв. м на кожного члена сім’ї;

будинок — до 62,5 кв. м на одну людину та додатково 21 кв. м на кожного члена сім’ї.

Для отримання допомоги необхідно оформити іпотечний кредит, укласти договір купівлі-продажу житла та подати заяву до Вугледарської міської військової адміністрації.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт та ІПН; довідка ВПО (за наявності); посвідчення УБД; документ про реєстрацію у громаді; реквізити рахунку; документи про службу або участь у бойових діях; договір іпотеки; договір купівлі-продажу житла.

Родинам загиблих після 24 лютого 2022 року захисників і захисниць України виплачують допомогу на встановлення пам’ятника — 50 тисяч гривень.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт та ІПН; свідоцтво про смерть військового; посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника; копія посвідчення “члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України”; документи про спорідненість; документи про встановлення пам’ятника; документ про реєстрацію у громаді; реквізити рахунку.

Ветерани війни та члени родин загиблих військових можуть отримати 5 тисяч гривень на санаторне лікування або соціальне відновлення та реабілітацію.

Необхідного переліку документів за цією допомогою посадовці не надали.

Діти загиблих, полонених і зниклих безвісти військових можуть оформити щомісячні виплати в розмірі 3 тисяч гривень.

Які документи потрібні (натисніть, щоб побачити): паспорт та ІПН заявника; свідоцтво про народження дитини; копія посвідчення ветерана війни; копія документів про загибель чи полон; копія витягу з “Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин”; документи про спорідненість; довідка ВПО (за наявності); довідка з освітнього закладу (для дітей від 18 до 23 років); реквізити рахунку.

Заповнену заяву разом із документами можна надіслати на електронну пошту Вугледарської ВА: [email protected].

З питаннями щодо допомоги можна звертатися з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, а в п’ятницю — з 08:00 до 15:45 за телефоном гарячої лінії: (066)385-06-69.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що Вугледарська військова адміністрація відновила роботу свого офіційного сайту. Домен не працював із початку повномасштабного вторгнення Росії.