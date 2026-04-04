Вугледарська військова адміністрація у березні 2026 року відновила роботу свого сайту. Скриншот: Вільне Радіо

У березні 2026 року Вугледарська військова адміністрація відновила роботу свого офіційного сайту. Домен не працював із початку повномасштабного вторгнення Росії. Поки що на сайті немає розпоряджень, але вже є новини та некрологи захисників громади, які загинули під час війни.

Про відновлення роботи сайту журналістам Вільного Радіо повідомили у Вугледарській міській військовій адміністрації у відповіді на інформаційний запит.

“Через технічні проблеми з доменом vugledar-rada.gov.ua вебсайт Вугледарської міської військової адміністрації тривалий час не працював. У березні 2026 року відновлено доступ до доменного імені, і поступово триває робота над розділами вебсайту та їхнє наповнення публічною інформацією”, — йдеться у відповіді Вільному Радіо.

Першу новину на сайті опублікували 18 лютого 2026 року. Загалом того дня оприлюднили чотири новини, а потім припинили публікації на сайті.

Наступну новину опублікували 6 березня. Потім знову взяли перерву на пару днів, і вже з 9 березня новини стали публікувати регулярно.

Станом на початок квітня на сайті, крім розділу новин, наповнюється ще розділ із захисниками з громади, які загинули під час війни.

Розпорядження та інші офіційні документи тут ще не завантажують. Втім, є бюджетні розпорядження.

Нагадаємо, у Донецькій області понад третини керівників військових адміністрацій обмежували у 2025 році право громадян знати, як розпоряджаються коштами платників податків та які правила встановлюють. Журналісти Вільного Радіо проаналізували, як кожна з ВА звітує перед тими, хто наповнює їхній бюджет, і хто не ставить прозорість у пріоритет.