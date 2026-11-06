Селидівська міськрада вчетверте шукає підрядника для реконструкції гуртожитку для переселенців: деталі

Житлова кімната відремонтованого гуртожитку для ВПО. Ілюстративне фото: КМДА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Громада знову шукає підрядника для реконструкції гуртожитку в селищі Миколаївка Одеської області, де планують облаштувати житло для переселенців.

Про нові плани з реконструкції гуртожитку для переселенців журналісти Вільного Радіо дізналися з оголошення Селидівської міської ради в системі Prozorro.

Йдеться про реконструкцію колишнього гуртожитку на вулиці Центральній, 7-Б у селищі Миколаївка Березівського району Одеської області. Будівлю планують перетворити на багатоквартирний будинок тимчасового проживання для переселенців.

Очікувана вартість робіт залишилася такою ж, як і в попередніх закупівлях, — 31 245 422 гривні без ПДВ.

Договір передбачає 270 днів на виконання робіт. Також у ньому залишили умову про аванс у розмірі 30% вартості договору. Решту коштів замовник має сплатити після виконання робіт.

Пропозиції від потенційних підрядників прийматимуть до 19 листопада.

Зазначимо, третю закупівлю Селидівська міськрада оголосила 12 вересня 2026 року. Подала пропозицію лише одна компанія — ТОВ “Нікопрогресбуд”. Вони надіслали документи за кілька годин до завершення прийняття пропозицій. За реконструкцію запропонували рівно очікувану вартість. Оскільки учасник був лише один, конкурентного аукціону не проводили.

Міськрада виявила в пропозиції девʼять груп невідповідностей і дала компанії 24 години на їх усунення. Були й помилки в кошторисі.

За відведений час “Нікопрогресбуд” не усунув невідповідності. Тому 27 жовтня замовник відхилив пропозицію компанії, а закупівля завершилася зі статусом “Торги не відбулися”.

Раніше ми розповідали, що запуск Реєстру житла для переселенців знову перенесли — цього разу на 2027 рік. Детальніше про причини затримки розповіли у матеріалі.