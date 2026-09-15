Селидівська міськрада втретє шукає підрядника для реконструкції гуртожитку на Одещині

Гуртожиток у селищі Миколаївка Одеської області у 2025 році. Фото: Селидівська МВА

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За перші два тижні вересня 2026 року Селидівська міська рада тричі оголошувала тендер на реконструкцію гуртожитку в селищі Миколаївка Березівського району Одеської області. Будівлю на вул. Центральній, 7-Б планують перетворити на багатоквартирний будинок тимчасового проживання.

Розповідаємо, у скільки зараз оцінюють ремонт і чому дві попередні закупівлі довелося скасувати.

Про плани з реконструкції гуртожитку для переселенців журналісти Вільного Радіо дізналися з оголошення Селидівської міської ради в системі Prozorro.

Попередні закупівлі, які замовник оголосив 5 вересня та 9 вересня, скасували. У них ішлося про реконструкцію цього ж гуртожитку, а очікувана вартість спочатку становила майже 31 млн грн, а потім зросла до понад 31,2 млн грн без ПДВ.

За умовами закупівлі, підрядник має реконструювати колишній гуртожиток під житло з окремими санвузлами, інженерними мережами та необхідним обладнанням. Проєкт також передбачає облаштування доступності для маломобільних людей та благоустрій території.

Більше про те, які роботи планують виконати, ми розповідали в окремому матеріалі.

Чому скасували попередні тендери

Під час аналізу закупівель замовник виявив декілька помилок, через що дві попередні процедури довелося скасувати.

Перший тендер, оголошений 5 вересня, скасували через неточності у розрахунках. Зокрема, очікувана вартість у річному плані не відповідала сумі, зазначеній в оголошенні, а під час її визначення припуститися помилки. Крім того, у річному плані закупівлі безпідставно врахували ПДВ.

Другу закупівлю оголосили 9 вересня, але вже 11 вересня її також скасували. Цього разу замовник припустився арифметичної помилки та неправильно визначив очікувану вартість закупівлі. Через це зазначена там сума не відповідала кошторисній вартості об’єкта.

Після виправлення розрахунків замовник оголосив третю закупівлю 12 вересня — цього разу з очікуваною вартістю 31,2 млн гривень.

Що змінилося

У новій процедурі пропозиції від підрядників прийматимуть до 28 вересня 2026 року до 00:00. Виконати всі роботи переможець має до 25 грудня 2026 року. Таким чином, після завершення прийому пропозицій на реконструкцію залишатиметься менш як три місяці.

Очікувана вартість залишилася такою ж, як і в попередньому тендері — 31 245 422 грн.

Фінансування передбачене коштом державної субвенції та співфінансування з місцевого бюджету. У плані закупівлі замовник вказав 3 480 851 грн місцевого бюджету як співфінансування та 31 327 666 грн субвенції.

Зазначимо, ці суми вказані з урахуванням податку на додану вартість, але ця закупівля під нього не підпадає. Річ у тім, що за законодавством будівельно-монтажні роботи з реконструкції житла бюджетним коштом не оподатковуються ПДВ.

Нагадаємо, інфекційна лікарня з Костянтинівки, яка релокувалася до селища Борова на Київщині, шукає підрядника для ремонту орендованого лікувального корпусу. На роботи заклали понад 1,5 млн грн, а завершити їх планують до кінця 2026 року.