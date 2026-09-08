На Одещині реконструюють гуртожиток під тимчасове житло за понад 37 млн грн: що планують зробити в приміщенні та навколо

Гуртожиток у селищі Миколаївка Одеської області, 2025 рік. Фото: Селидівська МВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У селищі Миколаївка Одеської області планують реконструювати гуртожиток під багатоквартирний будинок для тимчасового проживання. На роботи заклали понад 37 мільйонів гривень з урахуванням ПДВ. Більшу частину суми покриють коштом державної субвенції, ще 3,7 мільйона гривень — співфінансування з місцевого бюджету. У будинку планують облаштувати щонайменше десять квартир та забезпечити їх меблями й побутовою технікою.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендера на сайті публічних закупівель Prozorro.

Йдеться про будівлю на вулиці Центральній, 7-Б у селищі Миколаївка Березівського району Одеської області. Наявний гуртожиток хочуть перетворити на багатоквартирний житловий будинок тимчасового проживання. Замовником робіт виступає Селидівська МВА.

Очікувана вартість реконструкції — близько 37,2 мільйона гривень (у цю суму входить 20% податку на додану вартість). Майже 33,5 мільйона гривень планують покрити коштом державної субвенції. Ще 3,7 мільйона гривень передбачили як співфінансування з місцевого бюджету.

Водночас, якщо переможцем тендера оберуть підрядника, який не є платником ПДВ, загальна сума закупівлі може бути щонайменше на 20% меншою.

Субвенцію держава передбачила на формування фонду житла для тимчасового або підтриманого проживання евакуйованих людей та ВПО і забезпечення їх житлом у сільській місцевості.

Раніше журналісти Вільного Радіо вже писали про плани громади на проєкти для переселенців, у них згадувався і гуртожиток на Одещині. Ще у лютому на підготовку документів для реконструкції планували витратити 12,1 млн грн.

У будинку хочуть облаштувати квартири з меблями та технікою, біля будинку — доріжки, огорожу та озеленення

Технічне завдання передбачає масштабну реконструкцію будівлі. Підрядник має провести демонтажні та загальнобудівельні роботи, облаштувати перегородки на першому та другому поверхах, відремонтувати покрівлю, а також провести внутрішні й зовнішні інженерні мережі.

З документації слідує, що у будинку буде щонайменше десять квартир: саме на таку кількість помешкань розраховані поверхові електрощити та окремі квартирні мережі.

Водночас у переліку меблів та обладнання детально розписали комплектацію семи квартир. Для них передбачили шафи, дивани-ліжка та двоспальні ліжка, столи й стільці, кухонні меблі, холодильники, телевізори та інші речі.

Загалом технічне завдання передбачає встановлення 10 унітазів, 10 кухонних мийок та 10 пральних машин. Також у будинку прокладуть водопровід і каналізацію.

Частину приміщень пристосують для людей з інвалідністю. Зокрема, у квартирах передбачили спеціальні поручні та відкидні сидіння для душу. Біля будинку також облаштують ґанок із пандусом та поручнями.

Крім цього, проєкт включає нові системи опалення та вентиляції, внутрішнє й зовнішнє газопостачання, електромережі, освітлення, заземлення та блискавкозахист. Для будинку також закуплять домофонне обладнання.

Роботи не обмежуватимуться самим гуртожитком. Підрядник має також впорядкувати прилеглу територію.

Зокрема, у проєкті є асфальтовані доріжки й тротуари, окремі ділянки з тротуарної плитки та бордюри. Також встановлять дві лавки та урну.

Територію частково огородять, встановлять хвіртку та ворота. Передбачене й озеленення: планують висадити 25 кущів, а також облаштувати майже 48 квадратних метрів багаторічних квітників. Серед рослин у документації зазначені лаванда, шавлія, котовник та інші декоративні рослини.

Завершити реконструкцію хочуть до кінця 2026 року

Пропозиції від підрядників прийматимуть до 21 вересня 2026 року. Переможця визначатимуть за ціною — це єдиний критерій оцінки пропозицій.

Усі роботи переможець тендера має завершити до 21 грудня 2026 року. Оскільки частина реконструкції припаде на холодний сезон, від підрядника вимагають власним коштом забезпечити будмайданчик генераторами та обігрівачами. Це має дозволити продовжувати внутрішні та інші роботи навіть у разі проблем з електрикою чи опаленням.

Раніше ми писали, що релокована до Кривого Рогу Покровська лікарня планує відремонтувати електромережі та облаштувати резервне живлення. На роботи готові витратити близько 1,9 мільйона гривень без ПДВ. З пропозицією прийшов лише один учасник, який запропонував виконати роботи за 1,5 млн грн без ПДВ. Наразі щодо нього очікується рішення.