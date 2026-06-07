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Переселенців та українців, які повертаються з-за кордону, запрошують на безкоштовні вебінари з представниками державних органів

Юлія Маркулич
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Серія онлайнових зустрічей охопить найактуальніші теми для вимушених переселенців та українців, які повертаються з-за кордону: від оформлення пенсій і соціальних виплат до відновлення документів, отримання допомоги для ВПО, подання заяв до Реєстру збитків та програм працевлаштування. Участь — безкоштовна.

Про це повідомляють в організації “Відродження України 2022”.

Організатори пояснюють: переселенці та ті, хто повертається додому, часто не знають, як оформити документи, поновити свої права чи отримати належні виплати й державну допомогу. Щоб допомогти розібратися в цих питаннях, для них організували цикл онлайн-зустрічей із представниками профільних міністерств та інших державних установ.

На вебінарах розглядатимуть такі теми:

  • оформлення та відновлення пенсійних виплат,
  • отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб,
  • подання заяв до Реєстру збитків,
  • відновлення документів,
  • можливості працевлаштування.

На запитання учасників відповідатимуть представники Офісу Омбудсмана та профільних державних органів.

Вебінари відбуватимуться з 18 червня до 22 жовтня 2026 року раз на два тижні — щочетверга з 10:00 до 11:30 у форматі Zoom-конференцій.

Щоб узяти участь, потрібно заздалегідь зареєструватися за посиланням

Після реєстрації на вказану електронну пошту надійдуть програма заходу та посилання для підключення до конференції.

Організаторами вебінарів є Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини спільно з громадською організацією “Відродження України 2022” за підтримки Офісу Ради Європи в Україні.

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