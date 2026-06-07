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Серія онлайнових зустрічей охопить найактуальніші теми для вимушених переселенців та українців, які повертаються з-за кордону: від оформлення пенсій і соціальних виплат до відновлення документів, отримання допомоги для ВПО, подання заяв до Реєстру збитків та програм працевлаштування. Участь — безкоштовна.
Про це повідомляють в організації “Відродження України 2022”.
Організатори пояснюють: переселенці та ті, хто повертається додому, часто не знають, як оформити документи, поновити свої права чи отримати належні виплати й державну допомогу. Щоб допомогти розібратися в цих питаннях, для них організували цикл онлайн-зустрічей із представниками профільних міністерств та інших державних установ.
На вебінарах розглядатимуть такі теми:
На запитання учасників відповідатимуть представники Офісу Омбудсмана та профільних державних органів.
Вебінари відбуватимуться з 18 червня до 22 жовтня 2026 року раз на два тижні — щочетверга з 10:00 до 11:30 у форматі Zoom-конференцій.
Щоб узяти участь, потрібно заздалегідь зареєструватися за посиланням.
Після реєстрації на вказану електронну пошту надійдуть програма заходу та посилання для підключення до конференції.
Організаторами вебінарів є Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини спільно з громадською організацією “Відродження України 2022” за підтримки Офісу Ради Європи в Україні.
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