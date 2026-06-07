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Серія онлайнових зустрічей охопить найактуальніші теми для вимушених переселенців та українців, які повертаються з-за кордону: від оформлення пенсій і соціальних виплат до відновлення документів, отримання допомоги для ВПО, подання заяв до Реєстру збитків та програм працевлаштування. Участь — безкоштовна.

Про це повідомляють в організації “Відродження України 2022”.

Організатори пояснюють: переселенці та ті, хто повертається додому, часто не знають, як оформити документи, поновити свої права чи отримати належні виплати й державну допомогу. Щоб допомогти розібратися в цих питаннях, для них організували цикл онлайн-зустрічей із представниками профільних міністерств та інших державних установ.

На вебінарах розглядатимуть такі теми:

оформлення та відновлення пенсійних виплат,

отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб,

подання заяв до Реєстру збитків,

відновлення документів,

можливості працевлаштування.

На запитання учасників відповідатимуть представники Офісу Омбудсмана та профільних державних органів.

Вебінари відбуватимуться з 18 червня до 22 жовтня 2026 року раз на два тижні — щочетверга з 10:00 до 11:30 у форматі Zoom-конференцій.

Щоб узяти участь, потрібно заздалегідь зареєструватися за посиланням.

Після реєстрації на вказану електронну пошту надійдуть програма заходу та посилання для підключення до конференції.

Організаторами вебінарів є Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини спільно з громадською організацією “Відродження України 2022” за підтримки Офісу Ради Європи в Україні.

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