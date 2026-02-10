Підтримати
RU
Підтримати

Переселенців з Добропілля у Дніпрі запрошують на безоплатні юридичні консультації: як потрапити

Богдан Комаровський
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Жителям Добропільської громади, які нині мешкають у Дніпрі, пропонують отримати безоплатну правову допомогу. Потрапити можна буде вже у найближчий четвер. Куди звертатися — розповідаємо далі.

Про ініціативу повідомили у Добропільській МВА.

Безоплатну правову допомогу надаватимуть фахівці благодійного фонду “Право на захист” 12 лютого у Дніпрі. Вихідці Добропільської громади зможуть отримати консультації з питань:

  • компенсацій за зруйноване житло;
  • житлові сертифікати;
  • відновлення документів;
  • питання ВПО;
  • соціальних і пенсійних виплат;
  • спадкових справ.

Адресу прийому не розголошують, ймовірно, з міркувань безпеки. Просять пройти реєстрацію за цим номером телефону: +38 (066) 867-16-17.

Нагадаємо, комісія розглянула 105 заяв від жителів Добропілля та Білицького щодо компенсації за зруйноване житло. За результатами розгляду 98 заявникам нададуть сертифікати на нове житло.

Завантажити ще...