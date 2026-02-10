Переселенців з Добропілля у Дніпрі запрошують на безоплатні юридичні консультації: як потрапити

Юридичні консультації. Ілюстративне фото: Pixabay

Жителям Добропільської громади, які нині мешкають у Дніпрі, пропонують отримати безоплатну правову допомогу. Потрапити можна буде вже у найближчий четвер. Куди звертатися — розповідаємо далі.

Про ініціативу повідомили у Добропільській МВА.

Безоплатну правову допомогу надаватимуть фахівці благодійного фонду “Право на захист” 12 лютого у Дніпрі. Вихідці Добропільської громади зможуть отримати консультації з питань:

компенсацій за зруйноване житло;

житлові сертифікати;

відновлення документів;

питання ВПО;

соціальних і пенсійних виплат;

спадкових справ.

Адресу прийому не розголошують, ймовірно, з міркувань безпеки. Просять пройти реєстрацію за цим номером телефону: +38 (066) 867-16-17.

Нагадаємо, комісія розглянула 105 заяв від жителів Добропілля та Білицького щодо компенсації за зруйноване житло. За результатами розгляду 98 заявникам нададуть сертифікати на нове житло.