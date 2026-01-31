У Добропіллі та Білецькому 98 власників нерухомості отримають сертифікати за зруйноване житло (перелік адрес)

Добропілля влітку 2025 року. Ілюстративне фото: Євгенія Таранченко/Громадське радіо

30 січня 2026 року комісія розглянула 105 заяв від жителів Добропілля та Білицького щодо компенсації за зруйноване житло. За результатами розгляду 98 заявникам нададуть сертифікати на нове житло. За п’ятьма адресами у компенсації відмовили. Перелік адрес — далі.

Про компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії від 30 січня 2026 року з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій при Добропільській міській військовій адміністрації.

Компенсацію за зруйноване житло отримають 98 власників нерухомості за такими будинками:

№123 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№125 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№24 по вулиці Банковій у Добропіллі;

№20 по вулиці Котляревського Івана у Добропіллі;

№18 по вулиці імені Олександра Лі у Добропіллі;

№35 по вулиці імені Олександра Лі у Добропіллі;

№41 по вулиці імені Олександра Лі у Добропіллі;

№24 по вулиці Луганського у Добропіллі;

№14 по вулиці Театральній у Добропіллі;

№15 у мікрорайоні Молодіжний у Добропіллі;

№18 у мікрорайоні Молодіжний у Добропіллі;

№11 по проспекту Шевченка у Добропіллі;

№20 у мікрорайоні Сонячний у Добропіллі;

№13 по вулиці Миру у Білицькому;

№21 по вулиці Миру у Білицькому;

№25 по вулиці Миру у Білицькому;

№27 по вулиці Харківській у Білицькому;

№29 по вулиці Харківській у Білицькому;

№16 по вулиці Парковій у Білицькому;

№14 по вулиці Перемоги у Білицькому;

№29 по вулиці Романа Шухевича у Білицькому;

№7 по вулиці Праці у Білицькому;

№38 по вулиці Праці у Білицькому.

За п’ятьма заявами у компенсації відмовили через невідповідність наданих даних, однак адреси не уточнили. Крім цього, комісія зупинила розгляд двох заяв через нестачу документів. Адреси за цими випадками також не зазначили.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, попереднього разу комісія засідала тиждень тому — 24 січня 2026 року. Тоді погодили 94 заяви на компенсацію за зруйноване житло в рамках програми “єВідновлення”. Сертифікати отримають власники будинків і квартир на вулицях Травневій, Залізничній, Харківській, Миру та інших.