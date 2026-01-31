У Добропіллі та Білецькому 98 власників нерухомості отримають сертифікати за зруйноване житло (перелік адрес)

Підтримайте Вільне Радіо
30 січня 2026 року комісія розглянула 105 заяв від жителів Добропілля та Білицького щодо компенсації за зруйноване житло. За результатами розгляду 98 заявникам нададуть сертифікати на нове житло. За п’ятьма адресами у компенсації відмовили. Перелік адрес — далі.
Про компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії від 30 січня 2026 року з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій при Добропільській міській військовій адміністрації.
Компенсацію за зруйноване житло отримають 98 власників нерухомості за такими будинками:
За п’ятьма заявами у компенсації відмовили через невідповідність наданих даних, однак адреси не уточнили. Крім цього, комісія зупинила розгляд двох заяв через нестачу документів. Адреси за цими випадками також не зазначили.
Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.
Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.
З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: (093)515-70-11 або (093)340-61-41.
Нагадаємо, попереднього разу комісія засідала тиждень тому — 24 січня 2026 року. Тоді погодили 94 заяви на компенсацію за зруйноване житло в рамках програми “єВідновлення”. Сертифікати отримають власники будинків і квартир на вулицях Травневій, Залізничній, Харківській, Миру та інших.