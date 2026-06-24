Онлайн-прийоми та консультації для жителів Світлодарської громади. Ілюстративне фото: Depositphotos

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ВПО з Костянтинівської громади, які перемістилися до Кременчука Полтавської області, можуть отримати безкоштовні юридичні консультації від нотаріуса. Для цього потрібно завчасно зареєструватися.

Консультацію анонсували у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

Захід організовує ХАБ “Свої поруч” у Кременчуці. Під час зустрічі нотаріус зможе відповісти, зокрема, на запитання щодо оформлення довіреностей і спадщини, посвідчення заяв і копій документів, дозволів на виїзд дітей за кордон, договорів дарування та купівлі-продажу, а також відновлення документів та інших дотичних до переселенців тем.

Для участі потрібно заздалегідь заповнити форму для реєстрації за посиланням. Там потрібно вказати запитання до нотаріуса, аби він мав змогу провести консультацію ефективніше.

Точні дату й час проведення консультації організатори повідомляють додатково.

Нагадаємо, українські військові виявили та поступово ліквідують підрозділи російської армії, яким вдалося проникнути до міської забудови в Костянтинівці. На тлі втрат російські військові намагаються змінити тактику дій у місті, аби відрізати Сили оборони від постачання.