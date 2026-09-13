Переселенців з Покровської громади в Одесі запрошують на консультації юриста: як потрапити

Юридичні консультації. Ілюстративне фото: Адвокат Дніпро

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

15 вересня переселенці з Покровської громади, які нині мешкають в Одесі, зможуть потрапити на безоплатні консультації юриста. Також на зустріч буде соціальний представник. Куди та коли приходити — читайте далі.

Про це повідомили у Покровській МВА.

Юридичну допомогу для переселенців надаватиме фахівець БФ “Право на захист” в Одесі 15 вересня. Охочі зможуть звернутися до нього, зокрема щодо:

компенсації за зруйноване житло;

житлових сертифікатів;

відновлення документів;

питань ВПО;

соціальних і пенсійних виплат;

спадкових справ.

Також на зустрічі буде соціальний представник. Долучитися можна з 10 до 13 години за адресою: проспект Князя Володимира Великого, 89. Це інформаційно-консультаційний пункт ЦНАП м. Покровськ.

Дістати до локації можна на трамваї №7, зупинка “Торгівельний центр”.

Нагадаємо, на вересень 2026 року загальна кількість житлових сертифікатів, які отримали вихідці Покровської громади за знищене житло, складає більш як 13 тисяч. Люди продовжують подавати заявки на відшкодування “єВідновлення”, однак посадовці фіксують спад — за останні два тижні надійшло 40 заявок.