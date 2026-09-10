Понад 13 тисяч житлових сертифікатів отримали вихідці Покровської громади за знищене житло: скільки ще очікують

Покровськ. Ілюстративне фото: Getty Images

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На вересень 2026 року загальна кількість житлових сертифікатів, які отримали вихідці Покровської громади за знищене житло, складає більш як 13 тисяч. Люди продовжують подавати заявки на відшкодування “єВідновлення”, однак посадовці фіксують спад — за останні два тижні надійшло 40 заявок.

Про це повідомили у Покровській МВА.

Там розповіли, що на початок вересня цього року жителі громади подали вже 21,5 тисячі на компенсації за знищене житло в межах програми “єВідновлення”. Водночас житлові сертифікати поки отримали близько 13,5 тисяч людей, ще майже 4 тисячі покровчан — очікують.

“Уже бачимо суттєвий спад їх кількості — за останні два тижні надійшло не більше 40 заявок. Якщо раніше їх було тисячі, то сьогодні ми вже фіналізуємо цю роботу. Завдяки нашій команді та нашим спеціалістам формується близько 3 тисяч сертифікатів на місяць. Ми бачимо хорошу динаміку. Впевнений, що цю роботу ми завершимо до кінця року, а можливо, й раніше”, — каже очільник ВА Сергій Добряк.

Для отримання актуальної інформації щодо розгляду заяв мешканці можуть користуватися чат-ботом. Дані в ньому оновлюють двічі на місяць — 1 та 15 числа.

Раніше місцева влада зазначала, що Покровська громада налічує більш як 41 тисячу квартир та приватних будинків — усі вони потенційні заявники на житлові сертифікати у межах програми “єВідновлення”.

Нагадаємо, Покровська громада заявила, що долучається до проєкту “Будиночок в селі” та запропонує уряду створити платформу-реєстр домівок у сільській місцевості. На цьому ресурсі власники житла могли б розміщувати свої пропозиції з продажу в межах ініціативи. Разом із тим вони пропонують й інші покращення.