Покровськ, травень 2025-го. Ілюстративне фото: "Донбас. Реалії"

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На початок серпня 2026-го вихідці з Покровської громади подали понад 20 тисяч заяв на житлові сертифікати у межах програми “єВідновлення”. Розгляд частини звернень призупинили, як каже місцева влада, через особливості дистанційного обстеження — повністю завершити розгляд планують до середини листопада. Розповідаємо, скільки людей вже отримали позитивні рішення.

Про це повідомив голова Покровської МВА Сергій Добряк.

За його даними, Покровська громада налічує більш як 41 тисячу квартир та приватних будинків — усі вони потенційні заявники на житлові сертифікати у межах програми “єВідновлення”. На початок серпня 2026-го місцева влада отримала 20 671 заява, отримали сертифікати — 9,3 тисячі людей.

“Бачимо, що є зрушення у позитивну сторону. Середня швидкість видачі сертифікатів варіюється від 2,5 до 2,7 тисячі. Я думаю, що дійдемо і до 3 тисяч, однак маємо ще 10 655 призупинених заяв, серед них є і ті, які вже визнані зруйнованими — це 3,8 тисячі. Впевнений, що за півтора місяця ми їх відпрацюємо”, — розповів Добряк.

За його словами, у громаді є адреси, які вже декілька разів обстежували, але за теперішніми нормами визнати їх зруйнованими не можуть. Посадовець каже, що сподівається на зміни в законодавчих актах. Водночас закрити усі звернення щодо компенсацій за “єВідновленням” планують до середини листопада цього року.

Раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін запевняв, що останнім часом робота місцевих комісій “значно покращилась, проте і рівень руйнувань постійно збільшується”. Серед позитивних кейсів посадовець вказує на приклад Покровської громади. Зазначимо, що у квітні 2026-го вона очолювала антирейтинг за кількістю заяв на компенсації за знищене житло, щодо яких призупинили розгляд — тоді йшлося про 79%.

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Нагадаємо, у Покровській громаді оновили перелік зруйнованих багатоповерхівок — усього там додали 323 адреси. Частину з цих будинків визнали непридатними для використання, а інші — знищеними за результатами дистанційного обстеження.