Переселенців з Селидового питають про потреби родин з малюками: як заповнити анкету

Підгузки, фото: Онклінік

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Селидівській громаді вивчають потреби родин з маленькими дітьми. Зокрема, питають, хто потребує допомоги з підгузками. Для цього пропонують заповнити анкету.

Про це повідомили у Селидівській МВА.

“З метою вивчення потреб сімей, які виховують маленьких дітей, проводиться збір інформації щодо потреби у дитячих підгузках 1 розміру. Надана інформація буде використана для формування актуальної потреби та планування подальшого розподілу гуманітарної допомоги у разі її надходження”, — йдеться у повідомленні.

Родини, які потребують такої допомоги, мають заповнити онлайн-форму.

Нагадаємо, переселенці з Селидового Марині Островерховій у 20 років діагностували онкологічне захворювання — Лімфому Ходжкіна четвертої стадії. Дівчина має пройти курс лікування, який коштує майже два мільйони гривень. Родина не може самостійно покрити такі витрати, тож просить усіх небайдужих долучитися до збору.